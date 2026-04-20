하나증권, IRP 수익률 25% 기록…증권사 1위

하나증권은 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장형 수익률 부문에서 전체 증권사 중 1위를 기록했다고 20일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포털에 따르면 2026년 1분기 기준 하나증권의 개인형 IRP 1년 수익률은 25.73%로, 전체 증권사 가운데 가장 높은 성과를 기록했다. 확정기여형(DC) 장기수익률 역시 5년 6.77%, 10년 6.11%를 기록해 업계 1위에 올랐다.

하나증권은 이번 성과의 배경으로 체계적인 연금 자산관리 시스템을 꼽았다. 지난해 퇴직연금 시스템을 전면 재구축하며 손님의 연금 자산을 체계적으로 분석하고, 사용자 편의성과 정보 접근성을 개선했다. 오프라인, 비대면 손님을 위한 지원 서비스도 강화했다.

이를 바탕으로 하나증권은 매년 고용노동부가 실시하는 퇴직연금 사업자평가에서 원리금비보장 수익률 성과 항목 기준, 4년 연속 상위 10% 사업자로 선정됐다고 회사측은 강조했다. 하나증권의 IRP 적립금은 1분기에만 17% 이상 증가하며 8000억원에 육박했다.

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차민정 하나증권 연금전략실장은 "연금계좌는 실시간 상장지수펀드(ETF), 타깃데이트펀드(TDF), 채권, 예금 등 다양한 상품을 하나의 계좌에서 운용할 수 있기에 그 활용도가 높아지고 있다"며 "앞으로도 차별화된 자산관리로 연금 손님의 수익률 향상을 최선을 다하겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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