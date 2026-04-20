벤처·스타트업 AI 솔루션 370개 모집 완료

중소벤처기업부는 국내 유망 인공지능(AI) 벤처·스타트업의 AI 솔루션 공모를 마쳤다고 20일 밝혔다. 이는 '모두의 창업 프로젝트' 1차 예선을 통과한 창업 도전자 5000명의 창업 아이디어 실현을 돕고, 도전자에게 국내 벤처·스타트업의 AI 솔루션을 소개하기 위해서다.

'모두의 창업 프로젝트'는 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있으며, 대학·AC(액셀러레이터) 등 100여 곳의 전담 보육기관과 500여명의 선배 창업자 멘토단을 통해 혁신 창업기업으로 성장할 기회를 제공하는 창업인재 육성 플랫폼이다. 지난 3월 26일부터 5월 15일까지 '모두의 창업 플랫폼'을 통해 온라인으로 신청받고 있으며, 5000명 규모의 창업 도전자를 선발해 창업활동자금, 멘토링, AI 솔루션, 후속 사업화 자금 등을 지원한다.

이 중 AI 솔루션 지원은 모두의 창업 프로젝트에 선발된 5000명 규모의 창업 도전자가 자신의 아이디어를 검증하고, 실패 위험을 줄여 빠르게 서비스 형태로 구현할 수 있게 하는 조력자 역할을 한다.

국내 유망 AI 벤처·스타트업을 대상으로 솔루션을 공모해 총 370개를 접수했고, 접수된 370개 중 전략 기획, 마케팅·경영 등 '경영·관리 분야'에 270여개, 데이터·인프라, 프로그래밍 등 '기술·개발' 분야에 100여개가 모집됐다.

주요 기술은 21일부터 모두의 창업 플랫폼을 통해 공개할 예정이다. 신청 자격 등 요건 검토와 기술 및 가격 적정성 등의 심사를 거쳐 4월 말 최종 AI 솔루션을 확정하고, 창업 도전자가 활용할 수 있도록 세부 기술, 사용 절차 등을 안내한다.

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한성숙 중기부 장관은 "AI 솔루션은 모두의 창업 프로젝트에 선발된 창업 도전자 아이디어를 데이터 기반으로 빠른 사업화가 가능하도록 발전시키는 엔진 역할을 할 것으로 기대한다"면서 "중기부는 창업 도전자의 성장을 뒷받침할 수 있도록 다양한 지원체계를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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