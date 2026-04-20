국힘, 지선 슬로건 발표 '깨끗·유능하게 지역이 올라갈 시간"

국민의힘이 19일 오는 6월 3일 열리는 제9회 전국동시지방선거 슬로건을 '깨끗하게, 유능하게 지역이 올라갈 시간'으로 확정했다.

서지영 국민의힘 홍보본부장은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 "이번 선거는 이재명 정권의 독주를 견제하고, 도덕성 논란이 제기된 부적절한 후보를 세우는 더불어민주당의 지방정부 장악을 막아내는 선거이자, 민생 회복과 지역경제 활성화로 대한민국의 위기를 극복해야 하는 선거"라면서 이같이 밝혔다.

서 본부장은 이어 이번 슬로건의 의미에 대해 "'깨끗함'은 범죄와 비리를 배격하는 공정의 원칙을, '유능함'은 약속을 성과로 바꾸는 실행력을 의미한다"면서 "'지역이 올라갈 시간'은 지금이 바로 변화와 도약의 시점임을 알리는 메시지"라고 했다.

AD

서 본부장은 아울러 "이번 슬로건은 첫째 도덕적 우위와 실천 가능성이라는 명확한 기준을 제시하고, 지역과 국민 개개인의 삶을 연결하는 구조를 갖추며, 상황에 따라 다양한 캠페인으로 확장할 수 있는 플랫폼형 메시지"라면서 "대한민국을 다시 올라가게 하는 현명한 선택이 결국 내 삶이 나아지게 만드는 최선의 방안이라는 점을 지방선거를 통해서 명명백백히 밝혀내겠다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>