한국투자증권, IRP 가입자 52만 명 돌파... 증권업권 최대

한국투자증권은 개인형 퇴직연금(IRP) 가입자가 올해 1분기 기준 52만3000여명을 기록하며 증권업계 최대치를 기록했다고 20일 밝혔다.

이는 작년 말 47만3000여명에서 불과 3개월새 5만명 이상 늘어난 규모다. 같은 기간 IRP 적립금도 7조4302억원에서 8조8135억원으로 증가했다. 적립금 증가율은 18.6%를 기록했다.

이러한 증가세는 퇴직연금 직접 투자에 대한 관심이 늘어난 가운데 상품 경쟁력과 수익률 차별화에 따른 고객 유입이 가속화된 결과라고 회사측은 강조했다. 고용노동부가 발표하는 '디폴트옵션 주요 현황'에 따르면 한국투자증권의 디폴트옵션 '적극투자형 BF1' 상품은 8개 분기 연속 증권업계 수익률 1위 자리를 지키고 있다. 올해 1분기 기준 최근 1년 수익률은 26.62%에 달한다.

한국투자증권은 최근 상장지수펀드(ETF) 투자 수요를 감안해 고객이 원하는 주기와 금액만큼 ETF를 자동으로 매수할 수 있는 'ETF 적립식 자동투자 서비스'를 업계 최초로 출시했으며, 이달 14일 기준 965개의 ETF 상품 라인업을 갖추고 있다. 이에 앞서 지난해 말에는 연금 관련 조직을 개편, 보다 체계적인 관리 서비스를 제공하고 있다.

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최종진 연금혁신본부장은 "퇴직연금 시장 환경이 기존 확정급여형(DB)에서 확정기여형(DC)과 IRP 위주로 재편되면서 운용의 주체인 고객들에게 얼마만큼 차별화된 서비스를 제공할 것인지가 중요해졌다"며 "고객 니즈에 대한 면밀한 분석과 지속적인 소통을 통해 통합 연금 관리 체계와 컨설팅 역량을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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