현대차, 24일부터 재학생 대상 채용전환형 인턴 모집

'1페이지 자기소개서' 도입

현대자동차가 24일부터 다음 달 8일까지 재학생 대상 채용전환형 인턴을 모집한다고 20일 밝혔다.

모집분야는 연구개발, 생산·제조, 사업·기획, 경영지원 총 4개 분야 36개다. 올해 8월 또는 내년 2월 졸업 예정자(학·석사)라면 누구나 지원할 수 있다.

인턴으로 선발된 인원은 7월부터 3주간 실습 기간을 거친다. 실습 전형 후 최종 합격하면 하반기 중 정규직으로 입사한다.

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 531,000 전일대비 7,000 등락률 -1.30% 거래량 139,401 전일가 538,000 2026.04.20 09:01 기준 관련기사 [PE는 지금]‘갈팡질팡’ 롯데렌탈은 어디로 실적 장세 본격화…반도체 다음에 뜰 종목은? 현대차, '현대인증중고차 워런티 플러스' 출시 전 종목 시세 보기 는 올해 인턴십에서 처음으로 '1페이지 자기소개서'를 도입한다. 정형화된 틀에 구애받지 않고, 지원자 본인의 강점을 본인만의 방식으로 자유롭게 1페이지 분량 내에서 작성하면 된다. 인턴 지원자는 서류 작성에 대한 부담을 줄일 수 있고, 회사 입장에선 지원자 개개인의 차별화된 역량에 집중해 채용 직무와의 연관성을 확인할 수 있다.

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현대차 관계자는 "모빌리티 혁신을 이끌어갈 우수 인재를 조기에 발굴하고, 재학생에게 실무경험 기회를 폭넓게 제공하기 위해 채용전환형 인턴십을 기획했다"며 "지원 절차를 대폭 간소화한 만큼 창의적이고 열정적인 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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