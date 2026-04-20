'블루버드-7' 위성 정상 궤도 이탈

스페이스X와 '우주 경쟁'을 벌이는 블루 오리진이 재사용 추진체(부스터) 착륙에 성공했지만, 탑재한 위성을 정상 궤도에 투입시키는데 실패했다.

블루오리진의 '뉴 글렌' 로켓이 19일(현지시간) 플로리다주(州) 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사되고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CBS방송에 따르면, 블루 오리진의 '뉴 글렌' 로켓은 이날 플로리다주(州) 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사돼 대서양 플랫폼에 착륙했다. 이번 비행은 뉴 글렌의 세 번째 비행이다.

이번에 발사된 추진체는 지난해 11월 'NG-2' 임무에 쓰였던 것을 재사용한 것이다. 새 추진체가 활용된 이전과 달리, 재사용 추진체로 발사부터 회수까지 임무를 완수한 것은 처음이다. 천문학적인 비용이 드는 항공우주 산업에서 추진체를 재사용하게 되면 발사 비용을 절감할 수 있다.

초기 단계는 순조롭게 이뤄졌으나 이후 임무에서 문제가 발생했다. 뉴 글렌 로켓에 탑재됐던 AST 스페이스모바일 '블루버드-7' 위성은 잘못된 궤도에 올라 통신이 이뤄지지 않았다. 해당 위성은 정상 범위를 벗어난 궤도에 배치됐으며 정확한 원인은 조사 중이다. 위성은 추후 제거될 예정이다.

이번 발사는 블루 오리진이 상업 발사 시장에서 입지를 확대하기 위한 중요한 시험대였다. 데이브 림프 블루 오리진 최고경영자(CEO)는 발사 전 인터뷰에서 올해 8~12회의 발사를 목표로 하고 있다며 "이를 수행할 충분한 장비를 보유하고 있다"고 말했다.

아마존 창업자 제프 베이조스가 이끄는 블루 오리진은 지난해 11월 두 번째 뉴글렌 발사에서는 1단 로켓 회수에 성공했다. 이는 부품 재사용을 위한 필수 단계로 평가된다고 포천은 전했다. 현재 궤도 발사 이후 수직 착륙에 성공한 기업은 일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 유일하다.

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CBS는 블루 오리진의 연내 무인 달 착륙선 시험 발사와 아마존 저궤도 위성 발사 계획 등을 언급하며 "이 같은 계획은 이번 발사에서 생긴 문제에 대한 조사 결과에 영향을 받을 것으로 보인다"고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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