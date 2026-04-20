이란 화물선 해상봉쇄 통과 시도

미군, 선박 멈춰세우고 구금

도널드 트럼프 미국 대통령 사회관계망서비스(SNS) AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미국의 해상 봉쇄를 뚫으려던 이란 화물선을 멈추고 구금 중이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 "오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 무게는 항공모함과 맞먹는 '투스카'(TOUSKA)라는 이란 화물선이 우리 해상 봉쇄망을 통과하려 시도했으나 결과는 좋지 않았다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "미 해군이 '투스카'호를 향해 멈추라는 경고를 보냈다"며 "이란 승무원들이 지시를 거부하자 우리 해군은 해당 선박의 기관실에 구멍을 내어 즉시 멈춰 세웠다"라고 설명했다.

이어 "현재 미 해병대가 해당 선박을 구금하고 있다. 투스카는 과거 불법 활동 이력으로 인해 미 재무부의 제재를 받는 상태다. 현재 선박 신원을 완전히 확보했고, 선적된 화물을 확인하고 있다"고 덧붙였다.

이날 오전 트럼프 대통령은 트루스소셜에 미국의 협상단이 파키스탄으로 가고 있다며, 이란이 합의하지 않을 경우 이란의 발전소와 교량을 파괴하겠다고 위협했다.

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트럼프 대통령이 휴전 기간 종료를 앞두고 협상 타결을 위한 압박 수위를 다시 끌어올리자 이란 언론은 미국의 해상 봉쇄는 휴전 위반이라고 비판하면서 2차 회담에 동의하지 않았다고 선을 긋는 중이다. 회담을 앞두고 일촉즉발 긴장 상황이 전개돼 협상 재개 여부에 이목이 쏠리고 있다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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