타스님에 이어 IRNA도 2차 회담 선 그어



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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 2차 회담을 위해 미국 협상단이 파키스탄에 도착할 예정이라고 언급한 가운데 이란 언론은 회담에 동의하지 않았다고 선을 그었다.

19일(현지시간) 알자지라에 따르면 IRNA는 이날 오후 "이슬라마바드에서 2차 회담이 열린다는 보도는 사실이 아니다"라며 "현 상황에서는 실질적인 협상 전망이 불투명하다"고 보도했다.

IRNA는 "미국의 과도하고 비합리적이며 비현실적인 요구, 잦은 입장 변화, 끊임없는 모순, 휴전 협정 위반으로 간주되는 해상 봉쇄 지속, 위협적 언사 등이 협상 진전을 가로막고 있다"고 지적했다.

또 "미국이 발표하는 내용은 이란에 압력을 가하려는 '책임 전가 전략'의 일환이며, 언론 플레이에 불과하다"고 비난했다.

앞서 이란 반관영 타스님 통신도 내부 소식통을 인용해 "이란은 현재 협상대표단 파견을 결정하지 않았다"며 "(미국의) 해상봉쇄가 계속되는 한 협상은 없을 것"이라고 보도했다.

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다만 이들 이란 매체들도 지난 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열렸던 첫 회담에 이어 2차 회담이 성사될 가능성을 완전히 차단하지는 않은 것으로 풀이된다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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