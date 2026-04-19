박완수 경남도지사가 공공보육 및 전기산업 현장과 종교계를 잇달아 찾아 현장 목소리를 들었다.

박 도지사는 지난 18일 도청 대강당에서 열린 '2026년 공공형어린이집연합회 교직원 역량 강화 연수'에서 교직원들을 격려하고 보육 현장 처우에 대한 도 차원의 지원 의지를 밝혔다.

박완수 경남도지사가 '2026년 공공형어린이집연합회 교직원 역량 강화 연수'에서 축사를 전하고 있다. [사진제공=경남도] AD 원본보기 아이콘

이날 연수에는 도내 공공형어린이집 원장, 교사 등 600여명이 참석한 가운데 개회식, 사회공헌 협약, 후원금 전달, 초청강연 등이 진행됐다.

또 보육현장 전문성 향상과 공공보육의 질을 높이기 위한 다양한 프로그램도 마련됐다.

이 자리에서 박 지사는 "경남은 정부보다 앞선 보육 정책을 추진할 것"이라며 "공공보육을 강화해 현장의 노력이 아이들에게 돌아갈 수 있게 하겠다"고 했다.



박완수 경남도지사(가장 왼쪽 두 번째)가 2026년 공공형어린이집연합회 교직원 역량 강화 연수 중 진행된 사회공헌 협약 및 후원금 전달식에서 관계자들과 기념사진을 찍고 있다. [사진제공=경남도] 원본보기 아이콘

이어서 박 지사는 '제3회 경상남도 전기인 한마음대회'가 열리는 창원시 마산회원구 마산실내체육관을 방문했다.

한국전기기술인협회 경상남도회가 주최한 대회에는 전기기술인 500여명이 참석해 개회식, 체육행사, 화합 프로그램 등을 함께했다.

박 지사는 개회식에 참석해 행사 관계자들과 인사를 나누며 전력 시설의 안전과 에너지 산업 발전을 위해 현장에서 노력하는 전기기술인들의 노고에 감사를 전하며 현장 소통을 이어갔다.

박완수 경남도지사가 '제3회 경상남도 전기인 한마음대회'에서 인사말을 전하고 있다. [사진제공=경남도] 원본보기 아이콘

이날 오후에는 마산합포구 진전면 마산교구청 일원에서 열린 '천주교 마산교구 설정 60주년 기념 경축 미사 및 교구청 봉헌식'에 참석했다.

이번 행사는 마산교구 설정 60주년을 기념해 마련된 행사로, 신도 3000여 명이 참석한 가운데 경축 미사와 봉헌식, 축하식 등이 진행돼 교구의 의미를 되새기고 지역 공동체의 화합을 기원했다.

박 지사는 "천주교 마산교구는 지역사회와 함께하며 사회적 약자를 돌보는 중요한 공동체 역할을 해왔다"며 "앞으로도 갈등과 어려움을 겪는 도민들에게 희망과 연대의 중심이 되어달라"고 했다.

AD

경남도는 앞으로도 다양한 분야의 현장을 직접 찾아 도민과 소통하고, 지역의 목소리를 정책에 반영하는 현장 중심 행정을 지속해 나갈 계획이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>