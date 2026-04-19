경기 남양주시는 지난 18일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제20회 남양주시장기 태권도대회'를 성황리에 마무리했다고 19일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 18일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제20회 남양주시장기 태권도대회'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 태권도 기술 향상과 시민 건강 증진, 생활체육 활성화를 위해 마련됐다.

이날 개회식에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 남양주시체육회장, 남양주시태권도협회장 등 주요 내빈이 참석해 선수들을 격려했다.

대회에는 1020여 명의 선수가 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다. 대회는 △품새(생활체육·엘리트) △겨루기 △손날격파·스피드발차기 △체공도약 격파 △태권체조 및 종합시범 등 다양한 종목으로 진행돼 어린이부터 성인까지 다양한 연령층의 선수가 수준 높은 기량을 선보였다. 또한 남양주시 태권도시범단의 공연이 이어져 현장 분위기를 고조시켰다.

주광덕 시장은 "태권도는 대한민국의 국기이자 세계인이 함께하는 스포츠"라며 "앞으로도 어린이와 청소년들이 태권도를 통해 꿈을 키워갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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강신관 남양주시태권도협회장은 "참가자들의 열정과 노력은 남양주 태권도 발전의 원동력"이라며 "앞으로도 태권도가 지역을 대표하는 생활체육 종목으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

남양주시가 지난 18일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제20회 남양주시장기 태권도대회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 시는 태권도를 통해 시민 체력 증진과 지역 체육 공동체 간 유대 강화를 도모하고자 매년 대회를 개최하며, 남양주를 대표하는 무도 종목인 태권도의 저변 확대에 힘쓰고 있다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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