이란군 "휴전 틈타 전력 보강"…미사일·드론 발사대 확충 속도 강조

이란 군이 휴전 기간 동안 미사일과 드론 발사대의 개량 및 보충 작업을 전쟁 이전보다 빠르게 진행하고 있다고 밝혔다.

이슬람혁명수비대 항공우주군의 마지드 무사비 사령관은 19일(현지시간) 누르뉴스 인터뷰에서 이같이 주장하며 "적들은 이런 상황을 스스로 만들어낼 능력이 없다는 점을 잘 알고 있다"고 비판했다.

미국과 이스라엘은 이번 전쟁에서 이란 전력의 핵심으로 꼽히는 미사일과 드론을 무력화하기 위해 발사대를 집중적으로 공격해왔다.

이에 대해 무사비 사령관은 "적들은 휴전 기간 동안 탄약을 충분히 보충하지 못했다"며 "멀리 떨어진 지역에서 제한적으로 탄약을 들여올 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

그는 또 "적들은 이번 전쟁에서 주도권을 상실했다"며 "호르무즈 해협과 레바논, 중동 지역에서 영향력을 잃었다"고 주장했다.

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한편 누르뉴스는 무사비 사령관이 지하 미사일 기지를 점검하는 장면을 담은 영상을 함께 공개했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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