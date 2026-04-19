자료 사진. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아이오와 대학교 캠퍼스에서 19일(현지시간) 새벽 총격 사건이 발생해 다수의 부상자가 나온 것으로 전해졌다.

연합뉴스와 외신 등에 따르면 사건은 이날 오전 2시쯤 발생했다. 아이오와 시 경찰국은 당시 캠퍼스 내에서 '큰 싸움'이 벌어졌다는 신고를 받고 출동했으며, 현장에서 총성을 확인했다.

대학 측은 총격이 칼리지 스트리트와 클린턴 스트리트 인근에서 발생했다고 밝히고, 긴급 경보를 통해 해당 지역을 피하고 주의를 유지할 것을 학생들과 교직원에게 안내했다.

AD

아이오와 시 당국은 성명을 통해 "경찰이 이번 사건을 조사 중이며 아직까지 체포된 용의자는 없다"고 밝혔다. 부상자들의 상태에 대해서는 구체적인 정보가 공개되지 않았다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>