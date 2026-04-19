중동 의존 탈피·수입선 다변화 필요성 제기

"석유 최고가격제 도입은 불가피했다"

"AI 전환은 생존 문제”

14일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 'K-소비재 수출공급망 강화를 위한 한국무역보험공사ㆍ우리은행 금융지원 업무 협약식'이 열렸다. 협약식에 참석한 김정관 산업통상부 장관이 인사말을 하고 있다. 2026.04.14 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관이 중동발 에너지 위기와 관련해 "전쟁이 끝나더라도 수급 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 것"이라며 공급망 재편 필요성을 강조했다.

김 장관은 19일 연합뉴스와의 인터뷰에서 "현재의 위기는 단순한 가격 변동이 아니라 중동 의존도가 높은 에너지 구조에서 비롯된 것"이라며 "원유와 나프타 수입선을 다변화하고 수송 경로도 분산하는 방향으로 정책을 추진해야 한다"고 밝혔다.

김 장관은 이번 사태를 계기로 공급망 전략의 전환 필요성도을분명히 했다. 그는 "그동안 효율성을 중시한 '저스트 인 타임' 방식에서 벗어나, 일정 수준의 여유를 확보하는 '저스트 인 케이스' 전략으로 바뀌어야 한다"며 "에너지뿐 아니라 주요 원자재 전반에서 공급망 안정성을 강화해야 한다"고 강조했다.

정부가 시행 중인 석유 최고가격제에 대해서는 신중한 입장을 내놨다. 김 장관은 "시장 기능 측면에서 바람직한 정책은 아니지만, 급격한 유가 상승이 민생에 미치는 영향을 고려할 때 불가피한 조치였다"며 "상황이 안정되면 단계적으로 정상화할 것"이라고 말했다.

나프타 등 석유화학 원료 수급과 관련해서는 "4월을 지나면서 불안이 점차 완화될 가능성이 있다"고 진단했다. 그는 "현재 일부 업계에서 나타나는 혼란은 실제 물량 부족이라기보다는 시장 불안 심리와 선제적 재고 확보 움직임이 겹친 측면이 크다"고 분석했다.

대외 통상 환경과 관련해서는 "미국 등 주요국과의 협력도 중요하지만, 단순히 속도 경쟁에 매몰되기보다는 우리 산업 구조에 맞는 전략적 판단이 필요하다"고 했다. 그는 다만 "에너지 안보 문제와 통상 문제는 분리해 대응할 필요가 있다"고 덧붙였다.

AD

산업 경쟁력과 관련해선 인공지능(AI) 전환을 핵심 과제로 제시했다. 김 장관은 "AI 전환에서 뒤처질 경우 우리 제조업의 미래 자체가 흔들릴 수 있다"며 "제조 인공지능 확산을 통해 생산성과 경쟁력을 동시에 끌어올려야 한다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>