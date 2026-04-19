'라이징 리더스 300' 상반기 선정

최대 300억 대출·금리우대



산업통상부는 중견기업 전용 금융지원 프로그램인 '라이징 리더스 300'의 2026년 상반기 지원 대상으로 35개사를 선정하고 총 4660억원 규모의 금융지원을 제공한다고 19일 밝혔다.

'라이징 리더스 300'은 산업부와 우리은행이 공동으로 추진하는 프로그램으로, 수출·기술개발(R&D)·ESG·디지털 전환(DX) 등 4대 분야에서 성장성이 높은 중견기업을 발굴해 글로벌 선도기업으로 육성하는 것을 목표로 한다. 산업부는 그동안 우리은행과 함께 6차례에 걸쳐 190개 기업을 선정하고 약 1조8000억원 규모의 자금을 지원해왔다. 2027년까지 총 4조원 규모의 대출을 지원할 계획이다.

이번 상반기 선정은 지난 3월 공고를 통해 진행됐으며, KOTRA(수출), 한국산업기술진흥원(기술), 한국중견기업연합회(ESG), 한국산업지능화협회(DX) 등 분야별 전문기관 추천과 우리은행 심사를 거쳐 이뤄졌다.

선정된 기업은 자화전자, 실리콘투, 파워맥스, 닥터애그 등 35개사로, 업체당 최대 300억원의 대출과 최대 1.0%포인트 금리우대 혜택을 받는다. 이와 함께 맞춤형 컨설팅 등 비금융 서비스도 지원될 예정이다.

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산업부는 올해 상·하반기 두 차례에 걸쳐 사업을 추진할 계획이며, 하반기 신청 공고는 9월 중 실시할 예정이다. 아울러 융자·보증·펀드 등 정책금융 수단을 통해 유망 중견기업의 성장 자금 지원을 지속 확대해 나간다는 방침이다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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