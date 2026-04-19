오바마·맘다니, 뉴욕 어린이집서 첫 동반 공개 일정…무상보육 강조

버락 오바마 전 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장이 18일(현지시간) 뉴욕 브롱크스의 한 어린이집에서 처음으로 함께 공개 행사를 가졌다.

이날 연합뉴스와 외신 등에 따르면 두 사람은 아이들과 동요를 부르고 공동체의 의미를 다룬 그림책을 읽어주며 '보편적 무상 보육' 정책을 알리는 데 집중했다.

이날 맘다니 시장은 "뉴욕시에 더 많은 주택을 공급하기 위해 노력하고 있다"고 밝히며, 행사 자리에서 자신의 주택 정책도 함께 소개했다.

행사 도중에는 피자를 둘러싼 가벼운 농담도 오갔다. 오바마 전 대통령이 "피자를 좋아하는 사람?"이라고 묻자, 맘다니 시장은 뉴욕 피자와 시카고 피자 중 어느 쪽이 더 좋은지 질문을 던지며 그의 답변을 유도했다. 이에 오바마 전 대통령은 "지금 뉴욕에 있으니 피자에 대해 나쁘게 말하지 않겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.

뉴욕과 시카고는 각각 얇고 바삭한 스타일과 두껍고 풍성한 스타일의 피자로 잘 알려져 있다. 맘다니 시장은 어린 시절 가족과 함께 뉴욕으로 이주해 생활해왔고, 오바마 전 대통령은 시민운동가와 법학 교수, 변호사, 정치인으로서 시카고에서 오랜 기간 활동했다. 그의 대통령 기념도서관도 시카고에 있으며, 부인 미셸 오바마 역시 시카고 출신이다.

한편 아이들이 맘다니 시장에게 '소다팝'을 불러달라고 요청했지만 그는 가사를 모른다고 답했다. 이에 오바마 전 대통령은 그의 어깨에 손을 얹으며 "방금 아이들이 시장님을 늙게 만든 것 같다"고 농담했고, 맘다니 시장은 "정말 나이가 든 기분"이라며 웃었다.

맘다니 시장은 올해 가을부터 2세 아동 2000명을 대상으로 무상 보육을 확대할 계획이다. 행사 이후 두 사람은 별도로 비공개 대화를 나눴으며, 뉴욕 시장실은 이 자리에서 뉴욕의 비전과 보육 정책의 중요성 등이 논의됐다고 전했다.

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한편 오바마 전 대통령은 지난해 뉴욕시장 민주당 후보 경선 당시 특정 후보를 공식 지지하지 않았으나, 본선거 직전 맘다니 시장에게 전화를 걸어 지지를 보낸 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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