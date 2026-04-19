질병관리청 청소년건강패널조사

동일집단 5051명 매년 추적

우리나라 청소년이 담배를 처음 접하는 비율이 가장 높은 시기는 고등학교 1학년으로 진학하는 때라는 조사 결과가 나왔다. 술은 이보다 빠른 중학교 1학년으로 올라가는 시기로 나타났다.

19일 질병관리청은 청소년건강패널조사(2019∼2024년) 분석 결과를 발표했다. 이 조사는 2019년 당시 초등학교 6학년이었던 학생 5051명을 대상으로 고등학교 2학년까지 건강행태 변화 등을 매년 추적한 것이다. 청소년건강패널조사는 동일 집단을 초등학교 6학년부터 10년간 매년 추적해 건강행태 변화와 선행 요인을 파악하는 프로젝트다.

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흡연에 관한 조사는 일반담배, 액상형 전자담배, 가열담배 등 세 가지 제품에 관한 연차별 신규 사용률, 현재 사용률 등을 파악하는 방식으로 진행했다. 그 결과 전체 담배제품의 연차별 신규 사용률은 중학교 3학년에서 고등학교 1학년으로 진학하는 시기가 3.29%(남학생 4.31%·여학생 2.25%)로 가장 높았다. 이후 고등학교 2학년에서는 3.22%로 소폭 하락했다.

연차별로 보면 중학교 1학년으로 진학할 때 0.29%, 중학교 2학년으로 올라갈 때 1.34%, 중학교 3학년으로 진학할 때 2.38%, 고등학교 1학년으로 진학할 때 3.29%, 고등학교 2학년으로 올라갈 때 3.22%로 각각 나타났다.

음주는 흡연보다 시작 시기가 더 빨랐다. 술을 처음 마신 경험률은 중학교 1학년으로 진학할 때가 15.6%로 가장 높았다. 이어 중학교 2학년으로 진급할 때 12.6%, 중학교 3학년으로 진급할 때 12.6%, 고등학교 1학년으로 진급할 때 13.5%, 고등학교 2학년으로 진급할 때 13.1%로 나타나 12~13%대에 머물렀다.

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청소년건강패널조사를 분석한 연구진은 "이러한 결과는 중학교 후반에서 고등학교 초기가 담배제품 사용을 예방하기 위해 개입해야 하는 핵심적인 시기라는 점을 시사한다"며 "학교 흡연 예방교육이나 보호자 대상 교육을 집중적으로 강화할 필요가 있다"고 강조했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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