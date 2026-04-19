이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈해협이 18일(현지시간) 저녁부터 폐쇄됐다고 밝혔다. 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하기 전에는 개방되지 않을 것임을 경고했다.

신화통신 등에 따르면 IRGC 해군은 이날 자체 선전 매체인 세파 뉴스 사이트에 올린 성명을 통해 "호르무즈 해협에 대한 어떤 접근 시도도 적에 대한 협력으로 간주할 것이고 해당 선박은 공격 대상이 될 것"이라며 이같이 밝혔다. 미국이 이란 선박과 항구에 대한 봉쇄를 해제하지 않는 등 2주간의 휴전을 위반한 데 따른 조치라는 게 IRGC측 설명이다.

여전히 폐쇄된 호르무즈 해협. 마린트래픽 AD 원본보기 아이콘

IRGC 해군은 선박과 소유주들에게 IRGC 채널과 비상주파수(VHF 16번 채널)를 통한 자신들의 공식 발표를 준수할 것을 요구하며 호르무즈 해협에 관한 도널드 트럼프 미국 대통령의 성명은 아무런 신뢰성이 없다고 주장했다.

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 이스라엘과 레바논의 휴전 발표 이후 "남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다"고 선언한 바 있다. 그러나 선언 하루 만에 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부가 이날 미국의 대이란 봉쇄를 거론하며 호르무즈 해협 선박 통항을 이란 군부가 다시 통제하겠다고 돌변했다.

호르무즈 해협이 일시적으로 열린 사이 해협을 통과한 유조선은 10여척에 이른 것으로 알려졌다. 이날 이란 군부가 재봉쇄를 발표한 이후 유조선과 컨테이너선 등이 피격된 사실이 영국해사무역기구(UKMTO)에 잇달아 보고됐다.

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전문가들은 이란이 호르무즈 해협을 전면 개방해도 항행 정상화에는 최대 수개월이 걸릴 것으로 보는 분위기다. 니혼게이자이신문에 따르면 아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장은 지난 17일 영국 런던 IMO 본부에서 취재진과 만나 호르무즈 내 기뢰 제거에 상당한 시일이 걸릴 것임을 근거로 이같이 언급했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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