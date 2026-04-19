양구군, 5월 2일부터 ‘로얄 곰취축제’ 개최

어린이날 연휴 가족 나들이 최적지

장윤정·옥상달빛 등 화려한 라인업 공개

강원도 양구군의 대표 봄 축제인 '2026 청춘양구 곰취축제'가 오는 5월 2일부터 5일까지 나흘간 양구 레포츠공원 일원에서 개최된다.

2026 청춘양구 곰취축제 포스터. 양구군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해로 23회를 맞이하는 양구 곰취축제는 '로얄(Royal) 곰취'를 슬로건으로 내걸고, 봄나물의 황제인 곰취를 찾아 축제장을 방문한 이들에게 다채로운 즐거움을 선사할 프로그램을 마련했다. 특히 이번 축제는 지속 가능한 친환경 축제를 목표로 축제장 내 일회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용을 지속적으로 시행함으로써 친환경 축제 문화를 더욱 확산해 나갈 방침이다.

양구군은 지난해 곰취축제를 비롯한 지역 대표 3대 축제 모두에서 역대 최다 방문객 수를 기록하며 지역 대표 축제로서의 위상을 입증한 바 있다. 이에 따라 올해 축제 역시 더욱 풍성해진 프로그램 운영을 통해 지난해 성과를 이어갈 것으로 기대를 모으고 있다.

이번 축제에서는 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험 프로그램이 운영된다. '캐치! 티니핑' 팝업놀이터에서는 아케이드·액티비티·DIY 체험이 결합된 키즈존이 마련되며, 키즈 어드벤처존에서는 이동식 동물원과 에어바운스, 곰취 키트 만들기 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 상시 진행된다.

특히 5월 2일에는 '미니특공대 싱어롱쇼'와 5월 5일 어린이날에는 '캐치! 티니핑 싱어롱쇼', 가족 동요제인 '고미랑 놀Go! 노래하Go! 즐기Go!'를 개최하여 가족 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

양구 대표 특산물인 곰취를 활용한 먹거리와 체험 프로그램도 풍성하게 준비됐다. 곰취 페스토 피자와 아이스크림 등을 직접 만들어보는 체험을 비롯해 곰취 떡메치기와 쌈 시식 행사 등 오감을 만족시키는 프로그램이 운영되며, 명품 곰취 막걸리 판매도 함께 이루어져 방문객들에게 색다른 미식 경험을 제공할 것으로 기대된다.

축제의 밤을 수놓을 공연 프로그램도 다채롭게 펼쳐진다. 축제 첫날인 2일에는 최수호, 김다비 등이 출연하는 MBC 라디오 공개방송이 진행되며, 3일에는 DJ DOC와 박다혜가 참여하는 '청춘양구 콘서트', 4일에는 장윤정과 김홍남이 출연하는 '로얄 곰취 콘서트'가 이어지며 5일에는 동요와 함께하는 어린이날 특별 가족콘서트로 '옥상달빛'이 출연하여 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

2025년 5월 4일 청춘양구 곰취축제 관광객. 양구군 제공 원본보기 아이콘

이 외에도 자연 속에서 휴식을 즐길 수 있는 사전 신청제인 '로얄 힐링존'이 운영되며, SNS 인증 이벤트와 설문조사 등 방문객과의 소통 강화를 위한 다양한 프로그램과 기념품 증정 이벤트도 병행된다.

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최진희 양구문화재단 사무국장은 "양구 곰취축제를 즐기며 따뜻한 봄을 만끽할 수 있도록 전 세대를 아우르는 다양한 프로그램을 준비하고 있다"며 "가족, 친구, 연인 등 누구나 즐길 수 있는 이번 축제에서 곰취 향과 함께 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 밝혔다.

양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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