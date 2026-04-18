로또 1등 '2, 22, 25, 28, 34, 43'

2등 보너스 번호 '16'

로또복권 운영사 동행복권은 제1220회 로또복권 추첨에서 '2, 22, 25, 28, 34, 43'이 1등 당첨 번호로 뽑혔다고 18일 밝혔다.

2등 보너스 번호는 '16'이다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 14명으로 21억1451만원씩 받는다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 85명으로 각 5805만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 3192명으로 155만원씩을 받는다.

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당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 16만1279명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 268만8906명이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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