이란 외무차관 "미국과 2차 협상 날짜 안잡혀…합의 틀 확정 집중"(종합)

사이드 하티브자데 이란 외무차관이 미국과 2차 협상 시일이 정해지지 않았다고 밝혔다.

하티브자데 차관은 18일(현지시간) 튀르키예에서 열린 안탈리아외교포럼(ADF)에 참석해 "우리가 합의의 틀에 의견을 모을 때까지 (2차 협상) 날짜를 잡을 수는 없다"고 말했다.

그러면서 "현재 양측 간의 합의 틀을 최종 확정하는 데 집중하고 있다"며 "또 다른 긴장 고조의 구실이 될 수 있는, 실패가 예견된 그 어떤 협상이나 회담에도 임하고 싶지 않다"고 강조했다.

이란 강경파와 군부의 입장을 대변하는 타스님뉴스도 이날 "트럼프(도널드 트럼프 미 대통령)의 대이란 해상봉쇄와 최근까지 계속 메시지가 교환된 협상들에서 드러난 미국의 과도한 요구 탓에 이란은 현재로선 다음 협상에 동의하지 않았다"고 보도했다.

해당 매체는 또 "이란은 미국이 과도한 요구를 자제하는 것이 협상을 계속할 수 있는 주요 조건이라는 점을 강조했다"며 "그렇지 않다면 이란은 무의미하게 늘어지는 협상으로 시간을 낭비하려 하지 않을 것"이라고 전했다. 이 같은 입장이 중재국인 파키스탄을 통해 미국 관리들에게 전해졌다고 덧붙였다.

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한편, 2차 협상과 관련, 미국 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부 고위관계자를 인용해 20일 파키스탄에서 열릴 가능성이 높다고 전날 보도했다. 파키스탄에서도 협상장이 준비되고 있다는 보도가 나왔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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