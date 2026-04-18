"이란 혁명수비대 호르무즈서 유조선 1척에 발포…인명 피해 없어"

이란 이슬람혁명수비대와 연계된 고속정이 호르무즈 해협을 지나는 유조선을 공격했다.

18일(현지시간) 영국해사무역기구(UKMTO)는 혁명수비대와 연계된 고속정 2척이 오만 인근 호르무즈 해협을 지나는 유조선 1척을 공격했다는 신고가 접수됐다고 밝혔다.

주요 외신 보도에 따르면 UKMTO는 유조선 선장을 인용해 고속정 2척이 오만 북동쪽 20해리(약 37㎞) 지점에서 무선 교신을 통한 경고 없이 발포했으며 선박과 승무원 모두 안전한 상태다. 또 상선 몇척이 '호르무즈 해협은 다시 닫혔다. 선박들은 통과할 수 없다'는 이란 해군의 무전을 받은 것으로 전해졌다.

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아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 호르무즈 해협 봉쇄를 일시 해제한다고 발표했지만 이날 미국의 해상봉쇄를 이유로 통행을 다시 통제하겠다고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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