야생 생활에 3㎏ 줄어…낚싯바늘 제거 시술

오월드 측 "시설 점검…재발 방지 대책 마련

대전 오월드 탈출 10일 만에 집에 돌아온 늑구가 첫날 밤 특식으로 소고기를 먹었다.

18일 대전시 등에 따르면 전날 포획된 늑구는 오월드 내 동물병원에서 회복 중인 것으로 전해졌다.

늑구는 지난 8일 오월드 사육시설의 철조망 아래 땅을 파고 탈출했다가 열흘 만인 17일 0시 44분께 동물병원에서 약 1㎞ 떨어진 장소에서 포획됐다.

늑구의 건강 상태는 양호하지만 태어난 이후 처음으로 겪은 야생에 몸무게가 3㎏ 줄었고, 위장에서 2.6㎝ 크기의 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거하는 시술을 받았다. 다행히 소화 기능에는 문제가 없다고 판단돼 포획 이후 바로 먹이가 제공됐다.

평소 오월드 측은 늑대에게 닭고기를 공급했지만, 장기간 음식 섭취를 못 한 늑구에게는 닭고기와 함께 소고기를 특식으로 제공했다. 다만 원활한 소화를 위해 평소보다 양을 줄이고 갈아서 공급했다.

또 야생 활동 중 진드기나 바이러스 등이 침투했을 가능성을 대비해 약을 섞어주기로 했다. 늑구는 제공된 먹이를 모두 섭취한 것으로 전해졌다. 오월드 측은 늑구의 회복 속도에 따라 소간 등 영양이 풍부한 먹이도 줄 예정이라고 설명했다.

늑구의 건강 상태는 양호하지만, 동물원을 빠져나가 열흘간 생활하면서 외부 바이러스 등에 감염됐을 가능성이 있어 가족들과의 재회는 아직 이뤄지지 않았다.

오월드는 늑구에게 별다른 외상이 발견되지 않았지만, 바이러스 등의 잠복기를 고려해 최소 일주일에서 열흘 동안은 격리 상태를 유지할 예정이라고 밝혔다.

늑구가 탈출한 이후 운영이 중단된 오월드의 재개장 시기도 미뤄졌다. 오월드는 방문객이 많은 주말인 18~19일에도 운영을 하지 않기로 했다. 이에 따라 늑구를 다시 만나기까지는 다소 시간이 필요할 것으로 보인다.

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대전시 관계자는 "늑구의 회복과 시설 점검 및 보수로 인해 재개장 시기는 장담할 수 없는 상태"라며 "현재는 늑구의 회복과 재발 방지 대책 마련에 집중하고 있다"고 전했다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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