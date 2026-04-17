대한출판문화협회·한국출판인회의 방문

K-북 확산 위한 협력 강화

김승수 한국출판문화산업진흥원장이 취임 직후 양대 출판단체를 잇달아 방문하며 출판계와의 소통 행보에 나섰다. 독서율 하락과 미디어 환경 변화로 어려움을 겪는 출판 산업의 현안을 공유하고, K-북 세계화와 산업 경쟁력 강화를 위한 협력 기반을 다지기 위한 행보다.

김승수 한국출판문화산업진흥원 원장이 대한출판문화협회를 방문해 김태헌 회장과 인사하고 있다. 한국출판문화산업진흥원 AD 원본보기 아이콘

17일 한국출판문화산업진흥원에 따르면 김 원장은 16일 대한출판문화협회와 한국출판인회의를 각각 찾아 김태헌 대한출판문화협회장, 홍영완 한국출판인회의 회장과 면담했다.

이번 만남에서는 독서 인구 감소, 미디어 환경 변화 등으로 흔들리는 출판 생태계의 위기 상황을 진단하고 대응 방안을 논의했다. 양측은 출판이 인문 기반의 지식 경쟁력을 떠받치는 핵심 산업이라는 데 뜻을 같이하고, 출판 생태계 복원과 산업 신뢰 회복을 위해 협력 체계를 강화하기로 했다.

김 원장은 "출판진흥원이 현장의 목소리를 가장 먼저 듣고, 어려운 과제 해결에 앞장서는 든든한 역할을 하겠다"며 "출판단체와 긴밀히 연대해 위기를 기회로 바꾸고 상생 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

김승수 한국출판문화산업진흥원 원장이 한국출판인회의를 방문해 홍영완 회장과 인사하고 있다. 한국출판문화산업진흥원 원본보기 아이콘

김태헌 회장과 홍영완 회장도 "출판계 현안 해결을 위해 민관이 함께 움직여야 한다"며 "출판진흥원과 지속적인 소통과 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.

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출판진흥원과 양대 출판단체는 이번 면담을 계기로 상시 소통 채널을 구축하고, 국내 출판 산업 경쟁력 강화와 K-북 세계화 확대를 위한 협력을 이어갈 계획이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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