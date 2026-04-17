"파키스탄 중재로 급물살… 美·이란, 2차 협상서 합의문 서명 전망”

무니르 총사령관 '테헤란 셔틀외교'

핵·배상금 쟁점 타협안 모색

미국과 이란이 다가오는 2차 회담을 통해 합의문에 서명할 가능성이 높다는 외신 보도가 나왔다.

17일(현지시간) 익명의 파키스탄 소식통에 따르면 양측은 먼저 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 60일 이내에 포괄적 합의문을 발표할 예정이다.

이번 협상의 핵심 중재자인 아심 무니르 파키스탄군 총사령관은 지난 15일부터 이란 테헤란을 방문해 대통령 및 군부 최고위 지도자들과 연쇄 회동을 하며 난제에 대한 돌파구를 마련한 것으로 전해졌다.

현재 중재단은 이란의 핵 프로그램, 호르무즈 해협 통행권, 전쟁 피해 배상 등 3대 쟁점을 중심으로 타협안을 조율 중이다.

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앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 백악관에서 취재진을 만나 종전협상을 벌이고 있는 이란과의 협상에 많은 진전이 있고 합의에 매우 근접했다며 다음 협상이 주말에 열릴 수도 있다고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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