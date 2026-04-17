경유 가격도 2000원 돌파 목전

두바이유 101.8불까지…불안정한 흐름

미국과 이란의 종전 협상이 진행되는 가운데 국내 휘발유 평균 가격이 러시아·우크라이나 전쟁 시기 이후 처음으로 2000원 선을 넘어섰다.

17일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 전국 주유소 휘발유 평균 가격은 전날보다 0.9원 오른 L당 2000원을 기록했다.

휘발윳값이 2000원대에 진입한 것은 고유가가 지속됐던 2022년 7월 이후 약 3년 9개월 만이다. 경유 가격 역시 1994.2원까지 치솟으며 2000원 돌파를 목전 앞에 뒀다.

기름값이 가장 비싼 서울은 이미 지난 7일 2000원을 돌파한 뒤 연일 상승세를 이어가며 L당 2030.6원을 기록 중이다.

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국제 유가는 미국·이란 휴전 협상의 불확실성 여파로 두바이유가 101.8달러까지 오르는 등 불안정한 흐름을 보이고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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