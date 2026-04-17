전재수 "불기소된 사안 유포"

한동훈 "안 받았단 말 못 해”

더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원과 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 한동훈 국민의힘 전 대표가 17일 이른바 '까르띠에 시계' 수수 의혹과 관련해 맞고소에 나섰다.

더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

전 의원은 이날 페이스북에 "법 기술자는 결국 법 기술로 무너집니다"라는 제목의 글을 올리고, "한 전 대표를 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 고소했다"고 밝혔다.

전 의원은 "악의적인 흑색선전과 선동을 반복할수록 그 책임은 더욱 무거워질 것"이라며 "유죄를 확신한다. 이번만큼은 부디 휴대전화 비밀번호를 꼭 푸시고 수사에 성실히 임하시기를 바란다"고 말했다.

AD

한 전 대표는 "전 의원을 무고죄·공직선거법상 허위사실 유포죄로 맞고소한다"고 밝혔다. 이어 "'안 받았다' 한마디도 못 하면서 적반하장이다. '까르띠에 받았는지 안 받았는지를 말하라'는 것이 어떻게 흑색선전인가"라며 "'전재수 시계 수수 확인'이라는 언론도 싹 다 고소하라"고 응수했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>