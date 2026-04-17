인사발령으로 개편 조직 본격 가동

국가 주요 정책·지역 현안사업 기능 강화

통합돌봄 체계화 '돌봄기획팀'

지하안전 대응 '지하안전관리팀' 등 전담팀 신설



경기 광명시가 통합돌봄과 재난안전 등 국가정책의 효율적 추진과 지역 현안 대응을 위해 17일 자 조직개편에 따른 인사발령을 단행했다.

광명시청 전경. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개편은 국가정책 기조와 중앙부처 명칭 체계를 반영해 국·과 명칭을 정비하고 전담팀을 신설하는 한편, 급증하는 행정수요에 대응하기 위해 정원을 기존 1276명에서 1346명으로 70명 증원한 것이 핵심이다.

주요 내용을 살펴보면, 우선 사회복지국을 '돌봄복지국'으로 변경해 통합돌봄 사업의 기반을 강화했다.

과 단위에서는 ▲사회적경제과를 '사회연대경제과'로 ▲복지정책과를 '통합돌봄과'로 ▲여성가족과를 '성평등가족과'로 각각 명칭을 바꿔 정책 방향을 명확히 했다.

또한 통합돌봄 정책을 체계적으로 수행하기 위해 '돌봄기획팀'과 지하 안전 관리에 선제적으로 대응하기 위해 '지하안전관리팀' 등을 신설했다.

이와 함께 통합돌봄, 재택의료센터 운영, 재개발 등 도시개발 지원, 노동자 권익 보호, 토지거래허가 업무 등 국가 정책사업과 지역 현안사업 추진을 위한 인력을 총 70명 증원해 행정 대응력을 높였다.

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최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "이번 개편은 국가정책과 정합성을 높이고 시정 현안에 능동적으로 대응하기 위한 조치"라며 "시민이 체감할 수 있는 행정 변화를 목표로 정책 속도와 완성도를 높여가겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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