새로운 코로나19 변이 바이러스 'BA3.2'의 국내 확산 우려가 커지는 가운데 방역당국이 현재 접종 중인 백신 효과는 유효하다며 과도한 우려를 경계하고 나섰다.

질병관리청은 세계보건기구(WHO) 평가를 인용해 BA3.2 변이가 중증도와 병독성을 높이지 않는 것으로 평가된다고 17일 밝혔다.

질병청에 따르면 코로나19 오미크론 바이러스 아형의 하나인 'BA3'는 2022년 초에 잠시 나왔다 사라진 후 2024년 11월 남아프리카공화국에서 BA3의 하위 변이인 BA3.2로 처음 출현했다.

질병청은 해당 변이가 최근 유행하는 바이러스 및 접종 중인 백신(LP.8.1)과는 유전적으로 일부 차이가 있어 감염자가 늘어날 수는 있으나, WHO에서도 해당 변이가 중증도를 크게 높이는 것으로 평가하지 않고 있다고 전했다.

다만 국내에서도 BA3.2 증가와 함께 코로나19 감염이 늘어날 수 있는 만큼 상황을 면밀히 모니터링하겠다는 입장이다.

국내 코로나19 검출률은 최근 소폭 오름세를 보이고 있다. 올해 15주차(이달 5~11일) 의원급 의료기관을 찾은 호흡기 감염병 의심 환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 6.3%로, 직전 주(4.7%) 대비 소폭 상승했다. 지난달 기준 국내 코로나19 변이 점유율은 PQ2·NB1.8.1이 각각 34.6%로 가장 높았고, BA3.2(23.1%), XFG(3.8%)가 뒤를 이었다.

질병청 관계자는 "WHO에서도 BA3.2 변이에 대해 중증도 변화는 크게 없고 현재 사용 중인 백신이 유효하다고 평가하고 있다"며 "현 상황에서 과도한 우려는 불필요하나 고령층은 감염 시 중증 악화 위험이 있어 백신 접종을 권고한다"고 밝혔다.

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앞서 질병청은 여름철 코로나19 재유행에 대비해 65세 이상 노인, 면역저하자 등 고위험군을 대상으로 한 예방접종 기간을 오는 6월 30일까지로 연장했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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