2030세대 겨냥 브랜드 인지도 제고 및 새로운 고객 경험 창출 목표

에어로케이 X 오프뷰티 미스터리 배기지(Mystery Baggage) AD 원본보기 아이콘

에어로케이항공(대표 강병호)이 도심형 뷰티 아울렛 오프뷰티(OFF BEAUTY)와 오는 24일부터 26일까지 오프뷰티 성수 메가팩토리점에서 콜라보레이션 팝업스토어를 공동 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 양사가 지난 1월 체결한 업무협약(MOU)의 첫 번째 가시적 성과로, 공동 마케팅 및 고객 혜택 증진이라는 협약 정신을 본격적으로 실현하기 위해 마련됐다.

에어로케이항공은 이번 협업을 통해 단순한 항공사 홍보를 넘어 라이프스타일 브랜드로서의 정체성을 강화하고 2030세대와의 접점을 넓혀 나간다는 전략이다.

이번 팝업의 핵심 상품은 랜덤박스 콘셉트의 한정판 '미스터리 배기지(Mystery Baggage)'다. 창고형 콘셉트의 오프뷰티 매장 특성을 공항 수하물 찾는 곳(Baggage Claim)과 연결해 기획한 상품으로, '창고에서 주인을 잃은 행운의 수하물을 구매하고 랜덤 여행을 떠난다'는 스토리를 담았다. 소비자의 호기심과 구매 욕구를 동시에 자극하는 이색 경험을 제공한다.

판매가는 29,900원이며, 오프뷰티 베스트 아이템(1만 5천원 상당)과 에어로케이 국제선 1만 5천원 할인권이 기본 구성으로 포함된다. 일부 상품에는 △에어로케이 1년 무제한 항공권 △에어로케이 주요 노선 왕복 항공권(나리타ㆍ오사카ㆍ타이베이 등) △기간 한정 왕복 항공권 (2개월ㆍ1개월ㆍ1주일 이내 사용) 등 특별 리워드가 랜덤으로 포함되며, 전체 리워드 규모는 총 4억 원에 달한다.

팝업스토어 운영 기간 동안 △미스터리 배기지 구매 영수증 인증 △에어로케이 카카오 플러스친구 채널 추가 △현장 방문 인증샷 SNS 업로드, 세 가지 미션 중 하나를 완료한 고객에게는 100% 당첨 뽑기 이벤트 참여 기회가 제공된다. 당첨 시 에어로케이 기타큐슈 왕복 항공권(1인 2매), 오프뷰티 금액권(5만원권ㆍ3만원권), 에어로케이 굿즈(키링ㆍ볼펜ㆍ생수) 등을 받을 수 있다.

에어로케이항공은 청주국제공항을 거점으로 국내외 노선을 지속 확장하며 지역 대표 항공사로서의 입지를 강화하고 있다.

AD

에어로케이항공 강병호 대표는 "이번 협업은 에어로케이가 단순한 이동 수단을 넘어 고객의 일상과 여행을 연결하는 브랜드로 진화해 나가는 중요한 발걸음"이라며, "앞으로도 다양한 라이프스타일 파트너와의 협업을 통해 고객에게 차별화된 가치를 전달하겠다"고 말했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>