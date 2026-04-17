36홀 공인인증 획득

파크골프 거점시설로 도약



경남 창원시설공단은 17일 대산면파크골프장에서 공인인증 획득을 기념하는 현판 제막식을 열었다.

이번 제막식은 대산면파크골프장 2구장(36홀)의 공인인증 획득을 기념해 마련됐다.

대산면파크골프장 공인인증 현판 제막식. [사진제공=창원시설공단] AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 장금용 창원시장 권한대행을 비롯한 시 관계자와 이경균 창원시설공단 이사장 직무대행, 이양재 창원시파크골프협회장 등 30여명이 참석했다. 참석자들은 공인인증 획득의 의미를 공유하고, 주요 코스와 운영 현황을 둘러봤다.

대산면파크골프장은 이번 공인인증을 통해 시설의 공신력을 공식적으로 인정받았다. 공인인증은 코스 규격과 안전성, 운영 여건 등을 종합 평가해 부여되는 것으로, 공신력 있는 체육시설로서의 기준을 충족했음을 의미한다. 향후 각종 대회 유치와 지역 파크골프 활성화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

공단은 조기 개장을 앞두고 지난 15일 이경균 이사장 직무대행이 현장을 방문해 이용 동선과 시설물 상태를 점검하는 등 운영 준비를 마쳤으며, 공인인증을 기반으로 보다 안정적인 시설 운영에 나설 계획이다.

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이경균 이사장 직무대행은 "이번 공인인증은 대산면파크골프장의 시설 경쟁력과 운영 수준을 공식적으로 인정받은 의미가 있다"며 "이용 환경과 운영 품질을 지속해서 개선해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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