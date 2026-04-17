제238회 임시회 폐회

조례안, 추가경정예산안 처리

경북 상주시의회는 17일 제238회 상주시의회 임시회 제2차 본회의에서 상정된 안건을 모두 처리하고 5일간의 임시회 의사 일정을 마무리했다.

이번 임시회에서는 2026년도 제1회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안을 의결했으며, 상주시에서 제출한 8건의 조례안 및 일반안건(수정 가결 2, 원안 가결 6)을 처리했으며, 1건의 의원발의 조례안을 통해 의회 운영의 내실을 다지는 등 시정 추진의 합리적인 대안을 제시했다.

제238회 상주시의회 임시회 제2차 본회의장 전경[사진=상주시의회 제공] AD 원본보기 아이콘

한편, 상주시가 제출한 제1회 추경 예산안 규모는 1조 3576억원으로 기정 예산액 1조3020억 원보다 556억원(4.27%)이 증가한 규모이며, 원안 가결했다.

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안경숙 상주시의회 의장은 제9대 의회 회기를 마무리하며 "지난 4년간 시민 복리증진과 지역 발전을 위해 쏟은 열정과 결실이 상주 발전에 밑거름이 되길 바란다"며 "추가 경정 예산의 집행을 통해 정주 여건 개선과 민생 안정에 주력해 주길 당부했다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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