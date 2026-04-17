꽃 명소·문화유산·웰니스 여행 등 맞춤형 프로그램 운영

체류형 관광 본격 추진… 4월 24일까지 접수, 숙박·체험비 지원



경남 합천군이 체류형 관광 활성화와 생활인구 확대를 위해 '2026년 합천에서 한 달 여행하기(다라고 GO! 스테이)' 1차 참가자를 모집한다.

17일 합천군 관광협의회에 따르면 이번 사업은 경상남도 공모사업에 선정돼 추진되는 프로그램으로, 합천의 다양한 관광자원을 활용한 장기 체류형 여행을 통해 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

1차 모집 기간은 4월 17일부터 24일까지이며, 경남지역 외 거주 만 19세 이상 성인을 대상으로 총 20팀(팀당 1~2명)을 선발할 예정이다.

[사진 제공=합천군] 합천에서 한 달 여행하기‘다라고스테이’1차 참가자 모집 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 참가자들의 다양한 여행 취향을 반영해 ▲축제 연계 체류형 여행 ▲꽃 명소 감성 여행 ▲반려동물 동반 여행 ▲별·우주 테마 여행 ▲문화유산 탐방 ▲웰니스 치유 여행 ▲워케이션 등 다채로운 테마형 콘텐츠로 운영된다.

선정된 참가자는 오는 5월부터 6월까지 3박 이상 29박 이하 일정으로 합천에 머물며 자유여행을 즐기고, 관광지 체험 후 개인 SNS를 활용한 홍보 미션을 수행하게 된다.

지원 혜택도 마련됐다. 참가자에게는 팀당 1일 최대 7만원의 숙박비와 1인당 최대 7만~10만원의 체험비, 1인당 최대 2만원의 여행자보험료가 실비로 지원된다. 비용은 여행 종료 후 홍보 실적과 증빙자료 확인을 거쳐 사후 정산 방식으로 지급된다.

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김해식 회장은 "합천에서 한 달 여행하기 사업은 관광객이 지역에 머무르며 소비로 이어지는 체류형 관광의 대표 모델"이라며 "앞으로도 다양한 관광자원과 연계해 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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