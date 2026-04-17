토스뱅크가 신규 고객을 대상으로 입출금통장 금리를 한시적으로 인상하는 프로모션을 시행한다.

토스뱅크, 신규 고객에 통장 금리 연 2% 제공
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토스뱅크는 17일부터 오는 6월 30일까지 신규 고객을 대상으로 '토스뱅크 통장' 우대금리 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 프로모션에 참여해 통장을 개설한 신규 고객은 개설일로부터 3개월간 기본금리 연 1%에 우대금리 연 1%를 더한 연 2%(세전)를 적용받는다. 금리는 예치금 한도 없이 적용된다.

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토스뱅크 통장은 '지금 이자받기' 서비스를 통해 매일 이자를 받을 수 있는 것이 특징이다. 기존 은행권이 월 단위로 이자를 지급하는 방식과 달리, 고객이 원할 때 즉시 이자를 확인하고 수령할 수 있도록 설계됐다. 이에 따라 하루만 자금을 예치해도 다음 날 이자를 받을 수 있으며, 수령한 이자에 다시 이자가 붙는 구조로 복리 효과도 기대할 수 있다. 단기 여유자금이나 생활비를 유연하게 운용할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.


이은주 기자 golden@asiae.co.kr
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