구혁채 1차관 "전 국민이 과학 즐기도록 재정·제도 지원 강화"

정부가 지역 과학문화 저변 확대에 나섰다. 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관은 17일 대전 엑스포 과학공원에서 열린 '2026 대한민국 과학축제' 충청권 행사에 참석해 현장을 점검했다.

2026 대한민국 과학축제 포스터. 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

과학기술정보통신부에 따르면 이번 행사는 대전시 사이언스페스티벌과 통합 개최됐으며, 'AI와 함께 여는 상상, PROMPT ON'을 주제로 중앙정부와 지방정부, 국회, 산·학·연 관계자와 시민 등 300여명이 참여했다.

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구 차관은 개막식 환영사를 통해 "과학기술의 성과가 과학문화를 통해 시민에게 돌아갈 수 있도록 올해부터 지역 과학문화 지원을 확대할 계획"이라며 "전 국민이 과학의 즐거움과 매력을 체감할 수 있도록 재정적·제도적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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