도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 자국에 숨겨둔 무기급 우라늄을 미국에 이전하기로 했다고 말했다.

AP 통신과 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 16일(현지시간) 트럼프 대통령은 기자들과 만나 "이란은 핵무기를 보유하고 있지 않으며 그들도 이에 동의했다"면서 "그들은 우리가 B-2 폭격기로 공격한 뒤 지하 깊숙이 묻혀 있는 핵 찌꺼기(nuclear dust)를 우리에게 넘기기로 합의했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이는 지난해 6월 미국의 공습으로 피해를 당한 이란 핵시설 지하에 매장된 농축 우라늄을 지칭하는 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄을 가리킬 때 '핵 찌꺼기'라는 용어를 사용한다. 고농축 우라늄은 핵폭탄 제조에 활용될 수 있어 이란과 관련해 미국이 가장 우려해 온 핵심 요소 중 하나다.

트럼프 대통령은 "이란은 협상을 원하고 있고 우리는 그들과 매우 우호적으로 협상하고 있다"며 "그들은 두 달 전에는 하지 않으려 했던 일들을 지금은 기꺼이 하려 한다"고 말했다. 그는 아마도 주말쯤 대면 회담이 한 차례 더 있을 것이라며 이란의 새 지도부가 매우 합리적이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 발언에 대한 이란 측 입장은 확인되지 않았다.

AP 통신은 이란이 실제로 농축 우라늄을 넘기기로 했는지, 어떤 조건인지, 누구에게 넘기는지 등 추가 질의에 백악관이 답변하지 않았다고 지적했다.

WP는 "이 주장이 사실이라면 이란의 핵무기 생산 능력을 약화하려는 미국의 노력에 중요한 진전이 될 것"이라면서도 "과거 미국이 주장했던 이란의 핵 관련 약속들은 부정확한 것으로 드러나거나 결국 결렬된 사례가 있었다"고 짚었다.

또 이란이 이미 보유한 농축 우라늄 재고를 넘기는 것이 핵무기를 만들지 않겠다는 약속보다 실질적인 양보라면서도 우라늄 농축 자체를 유지할 경우 양보의 의미는 제한적이라고 덧붙였다.

국제원자력기구(IAEA)는 지난해 6월 미국·이스라엘의 이란 공습 전 60% 순도의 고농축 우라늄 약 441㎏을 확인했다. 60% 농축 우라늄은 핵무기 제조가 가능한 무기급 물질로, 공정을 더 거치면 적은 양으로 핵폭탄을 만들 수 있는 순도 90% 이상으로 만들 수 있다. IAEA에 따르면 90% 농축 우라늄 25kg, 60% 농축 우라늄 42kg이면 핵폭탄 1기를 제작할 수 있다.

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미국은 지난해 6월 공습으로 이란의 원심분리기 상당수를 무력화한 것으로 보지만, 이란이 추가 설비를 숨겨뒀을 가능성도 제기된다. 트럼프 대통령은 지난 8일 2주 휴전 이전에 미군이 이란 영토에 직접 진입해 방사성 물질을 회수하는 고위험 작전까지 검토하도록 지시한 것으로 알려졌다. 다만 이란이 우라늄 이전에 합의하면 이러한 군사 작전의 필요성은 크게 줄어든다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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