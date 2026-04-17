국내 유일 '인바운드관광 우수파트너' 선정

국내 유명 여행 플랫폼에서 부산시가 외국인이 찾는 우수 관광 도시로 지목됐다.

부산시는 글로벌 온라인 여행 플랫폼 아고다가 주최한 '2025 골드 서클 어워드'에서 국내 도시 가운데 유일하게 '인바운드 관광 우수 파트너'로 선정됐다고 17일 알렸다.

이번 수상은 부산이 최근 몇 년간 높은 외국인 관광객 증가율을 기록하고 관광 활성화 정책이 국제적으로 통했다는 평가다.

아고다에 따르면 한국 여행 수요는 숙소 검색량이 전년 대비 84% 증가하는 등 확대되는 추세다. 부산은 적극적인 관광 정책으로 숙박 경쟁력과 방문객 유치에서 긍정적인 평가를 받았다.

아고다 골드 서클 어워드 시상식 모습. AD 원본보기 아이콘

올해 어워드에서는 세계 16만여 숙소 중 3000여곳이 선정됐고 국내에서는 215개 숙소가 포함됐다. 부산에서는 14개 숙소가 이름을 올렸다.

시는 아고다와 함께 7월 20일까지 해외 관광객 약 5만명을 대상으로 최대 15%, 최대 3만6000원의 숙박 할인 혜택을 제공하고 있다.

올해 1~2월 부산 방문 외국인은 55만6183명으로 전년 대비 39.7% 증가했고, 지난달 외국인 소비액은 957억원으로 18.1% 늘었다.

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박형준 시장은 "관광은 지역 소득과 일자리, 도시 인프라를 바꾸는 정책"이라며 "관광 성과가 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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