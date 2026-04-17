김병욱 성남시장 후보 발표

고교 급식 예산 66억→92억으로 확대

양질의 단백질·제철 과일 제공

김병욱 성남시장 후보는 17일 성남시 관내 고등학생들의 건강과 학습권 보장을 위해 급식 지원 예산을 기존 66억원에서 92억원으로 26억원 증액하겠다고 발표했다.

김병욱 후보와 아이. 김병욱 후보 제공 AD 원본보기 아이콘

김병욱 후보는 "입시 부담과 성장의 정점에 있는 고교생들에게 양질의 단백질과 제철 과일이 보장된 식단은 단순한 식사를 넘어 필수적인 '건강권'이자 '학습권'"이라며 맛과 영양을 갖춘 '성장 급식'을 약속했다.

특히 그는 "성남에서 자라는 아이라면 누구나 부모의 소득과 관계없이 최고의 밥상을 대접받을 수 있도록 하겠다"며 실질적 복지 실현에 대한 강력한 의지를 표명했다.

재원 확보에 대해서는 성남시가 선도적으로 예산을 증액한 뒤, 새로 선출될 경기도교육감·도지사와 협의해 재정 부담을 조정해 나가겠다고 설명했다. 아울러 이번 고교 급식 혁신을 임기 내 중학교, 초등학교, 유치원까지 단계적으로 확대하는 방안도 적극 검토할 계획이다.

AD

김병욱 후보는 "성남의 재원을 전시용 숫자가 아닌 아이들의 성장을 돕는 용도로 사용하겠다"며 "세금이 아이들의 건강한 신체와 밝은 미소로 치환되는 '김병욱표 실용행정'을 확실히 보여드리겠다"고 강조했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>