SK에코플랜트, 임직원 심리상담 2169건 돌파…"맞춤형 복지 지속 확충"

SK에코플랜트는 '에피케어(Eco People Care)' 심리상담 프로그램 운영 결과 지난해 기준 상담 건수가 2169건을 돌파했다고 17일 밝혔다.

에피케어는 SK에코플랜트 구성원을 포함해 배우자, 자녀까지 이용할 수 있다. 불안·우울 등 개인 정서부터 직무 스트레스, 자녀 양육 등 가정 내 갈등까지 종합적인 상담을 제공한다.

2022년 6월 첫 도입 이후 3년 6개월여 만에 상담 2000건을 넘어섰다. 배우자, 자녀 등 가족이 이용하는 비중도 50%를 웃돈다. 내부에선 가족 갈등이나 업무 스트레스 등 심리 문제 해결로 마음의 안정감을 얻을 수 있는 전문 심리 케어 프로그램으로 자리 잡았다는 평가가 나온다.

상담 방식은 대면, 전화, 화상, 카카오톡 등 온·오프라인 채널 중 선택할 수 있다. 1회 50분 기준 연 5회까지 전액 무료로 지원되며 개인의 심리상태에 따라 추가 지원도 가능하다. 전용 사이트를 통한 '자가 마음검진 서비스'를 도입해 직무 스트레스 요인과 스트레스 자각 정도를 진단하고 결과에 따른 맞춤형 해결 방안을 추천받을 수도 있다.

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상담 과정에서 발생하는 모든 정보는 비밀보장 원칙에 따라 철저히 관리된다. SK에코플랜트는 앞으로도 구성원의 의견을 적극 수렴해 실효성 있는 맞춤형 복지 프로그램을 지속적으로 확충해 나갈 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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