인천 중봉대로와 봉수대로를 연결하는 청라 도시첨단산업단지(IHP)) 진입도로가 오는 20일 오전 9시 개통한다.

2020년 말 착공한 이 도로는 총사업비 405억원을 들여 길이 970ｍ, 왕복 6차로 규모로 건설됐으며 인도와 자전거도로도 함께 설치됐다.

인천 청라 IHP 진입도로. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 도로가 개통하면 청라 도시첨단산업단지 내 교통 접근성이 개선되고 출퇴근 시간대 상습 정체가 완화될 것으로 보고 있다. 또 인천 북항 인근 산업단지와의 연결성도 강화돼 물류 차량 이동 거리가 단축되고 비용 절감 효과도 있을 것으로 기대했다.

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인천시 관계자는 "청라 IHP 진입도로 개통으로 인근 소규모 공장 단지 접근성이 개선돼 지역 교통체계 전반의 효율성을 높일 것"이라며 "안전하고 쾌적한 도로 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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