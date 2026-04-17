국힘 공관위, 대구시장 본경선 2인 압축

주호영·이진숙 포함 단일화 변수

김부겸 강세에 보수 진영 위기감

국민의힘 대구시장 경선이 2인 후보 압축을 앞두고 본경선 구도로 접어들었지만, 여전히 안갯속 국면이 이어지고 있다. 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장 등 주요 후보들의 무소속 출마 가능성이 남아 있어서다. 김부겸 더불어민주당 후보가 각종 여론조사에서 강세를 보이는 가운데, 보수의 중심지인 대구를 수성해야 한다는 위기감도 커지는 분위기다.

17일 국민의힘 공천관리위원회는 유영하·윤재옥·이재만·최은석·추경호·홍석준(가나다순) 예비후보 가운데 본경선에 진출할 2명을 발표한다. 이후 비전 토론회와 본경선 선거운동, 여론조사를 거쳐 오는 26일께 최종 후보를 확정할 방침이다.

지난 13일 열린 국민의힘 대구시장 경선 비전토론회에서 예비후보들이 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

경선 절차는 예정대로 진행되고 있지만, 선거 구도는 여전히 불확실성이 크다. 여론조사에서 높은 지지도를 보이는 주 부의장과 이 전 위원장의 거취가 변수로 남아 있기 때문이다.

주 부의장은 공천 컷오프 효력정지 가처분 기각 결정에 항고한 상태로, 결과를 지켜본 뒤 향후 행보를 결정하겠다는 입장이다. 무소속 출마 가능성도 열어뒀다. 주 부의장은 아시아경제와의 통화에서 "김부겸과 경쟁할 때 국민의힘 경선 후보들이 확실한 열세로 나온다면 어떻게 할 것인가"라며 "중도 확장성을 고려한 후보가 필요하다"고 말했다.

이 전 위원장 역시 출마 의지를 굽히지 않고 있다. 장동혁 대표가 이 전 위원장의 재·보궐 출마를 권유하며 만났지만, 양측은 입장차를 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

주 부의장과 이 전 위원장을 포함한 추가 단일화 여부도 관심사다. 여론조사 흐름상 보수 진영이 결집하더라도 승리를 장담하기 어렵다는 분석도 나온다. 예비경선에 참여한 최은석 의원은 "보수 진영이 하루빨리 뜻을 모아 통합하는 과정이 필요하다"고 말했다.

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한편 이날 오후 TK정치혁신연대는 대구시장 보수 후보 단일화를 촉구하는 성명서를 발표하며 목소리를 낼 예정이다. TK정치혁신연대는 정계·재계·학계·법조계 등 각계 인사들이 참여한 대구·경북(TK) 기반의 보수 단체로, 국민의힘을 향해 공천 개혁과 인적 쇄신을 요구하고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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