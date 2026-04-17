"李대통령, 억울함 풀 방법은 재판 재개뿐"

송언석 국민의힘 원내대표는 17일 대장동 사건을 수사했던 검사가 극단적 시도를 한 것과 관련 "국정조사라는 이름의 국가폭력이 사람을 죽음으로 내몰고 있다"고 비판했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내 대책회의에서 "대장동 사건을 수사했던 검사가 국정조사 증인으로 채택되고 나서 극단적인 선택을 시도했다. '떳떳함을 밝힐 길은 극단적 시도뿐'이라고 깊은 억울함을 호소했다고 한다"며 이같이 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 17일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 "더불어민주당은 이재명 대통령을 수사·기소한 검사들을 국가폭력 가해자로 처벌하는 입법을 추진하고 있다"며 "그러나 진짜 국가폭력은 현재 민주당이 자행하고 있는 국정조사"라고 했다.

그러면서 "대북 송금 사건은 증거가 차고 넘친다. 모든 수두룩한 증거와 증언이 모두 조작과 회유로 만들어졌다는 것이냐"며 "그래도 조작 기소라고 믿는다면 이재명 대통령의 억울함을 풀어드릴 방법은 재판 재개뿐"이라고 덧붙였다.

그는 경찰이 인터넷 방송에 출연해 수사 상황을 언급한 2차 종합 특별검사팀의 김지미 특검보에 대한 수사에 착수한 데 대해선 "김 특검보는 김어준 유튜브에 출연해 사실상 기획 수사를 자백하는 발언을 했다"고 말했다.

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이어 "김 특검보는 수사할 자격이 없다. 수사 대상일 뿐이다. 즉각 김지미 특검보를 경질하길 바란다"며 "특검은 이재명 대통령 공소 취소를 위한 기획 수사 조작 수사를 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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