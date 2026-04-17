우래옥, 이달 가격 1만6000원→1만8000원

외식 물가 전반 동반 상승 흐름 이어가

평양냉면 한 그릇 가격이 2만원에 바짝 다가섰다. 서울 주요 노포 식당이 가격을 올리면서 외식 물가 전반에 인상 신호가 확산하는 모습이다. 여름 성수기를 앞두고 냉면을 시작으로 칼국수·김밥·삼겹살 등 대표 서민 음식 가격까지 줄줄이 오르며 체감 물가를 끌어올리고 있다는 분석이 나온다.

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17일 관련 업계에 따르면 서울 중구의 대표 평양냉면 식당인 우래옥은 이달부터 평양냉면 가격을 1만6000원에서 1만8000원으로 12.5%(2000원) 인상했다. 4명이 냉면을 한 그릇씩 주문하면 7만2000원에 달한다. 여기에 불고기 2인분까지 더하면 식사 비용이 15만원을 훌쩍 넘는다. 소비자들 사이에서는 "이젠 마음먹고 먹어야 하는 음식"이라는 반응도 나온다. 시간당 최저임금(1만320원)을 기준으로 보면 8000원을 추가로 보태야 냉면 한 그릇을 먹을 수 있는 셈이다.

서울의 평양냉면 '4대 노포'로 꼽히는 을밀대는 냉면 가격이 1만6000원이다. 지난해 3월 1000원 인상한 이후 현재 가격을 유지하고 있다. 필동면옥 역시 냉면 가격을 1만4000원에서 지난해 1만5000원으로 올렸다. 을지면옥은 재개발로 2년간 영업을 중단했다가 2024년 종로구 낙원동으로 이전해 재개장하면서 가격을 1만3000원에서 1만5000원으로 인상한 뒤 유지 중이다.

냉면 가격이 오름세인 것은 육수를 내는 고깃값을 비롯한 식재료, 인건비 등의 비용이 상승한 영향으로 분석된다. 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 소 양지(100g) 가격은 6503원으로 전년(5849원)보다 11.1% 올랐고, 돼지고기 앞다리(100g) 가격도 1513원으로 7.8% 상승했다. 주재료인 메밀 가격은 내렸다. 농산물유통종합정보시스템에 따르면 평양냉면의 주재료인 메밀 중 도매 가격은 지난 16일 기준 ㎏당 3025원으로 1년 전보다 8% 하락했다.

외식 물가 전반이 동반 상승 흐름을 보인다. 한국소비자원 가격정보 종합포털 '참가격'에 따르면 지난달 기준 서울 지역 칼국수 평균 가격은 1만38원을 기록하며 처음으로 1만원을 넘어섰다. 대표적인 서민 음식으로 꼽히던 칼국수마저 '만원 시대'에 진입한 것이다. 다른 외식 품목도 상승세다. 비빔밥은 1만1615원으로 지난해 4월(1만1423원)보다 약 1.7% 올랐다. 김치찌개 백반은 8500원에서 8654원으로 상승했고, 짜장면은 7500원에서 7692원으로, 김밥은 3623원에서 3800원으로 각각 올랐다. 상승률로 보면 김밥이 5% 이상 올라 비교적 큰 폭의 인상세를 보였고, 짜장면도 2%대 상승을 기록했다.

고기류와 보양식 가격도 예외가 아니다. 삼겹살(환산 후 기준)은 2만447원에서 2만1218원으로 상승했고, 삼계탕 역시 1만7500원에서 1만8154원까지 올랐다. 국제 정세 불안에 따른 원재료 가격 변동과 함께 인건비, 전기·가스요금 등 공공요금 상승이 외식비 인상의 주요 요인으로 꼽힌다. 국가통계포털과 소비자물가 동향에 따르면 올해 1분기 서비스 물가지수는 115.96(2020년=100)으로 지난해 같은 기간보다 2.4% 상승했다. 외식 등을 포함한 개인 서비스 물가 상승률은 3.2%로, 지난해 1분기(3.1%) 이후 5개 분기 연속 3%대를 기록하고 있다.

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외식 업계 관계자는 "지난해까지는 손님 이탈을 우려해 가격을 쉽게 올리지 못했지만, 최근에는 원가 부담이 누적되면서 더 감당하기 어려운 수준에 이르렀다"며 "당분간 외식 가격 인상 흐름이 이어질 가능성이 크다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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