1단지 견본주택 개관…2단지 합쳐 2326가구

수서~광주선 호재에 쌍령공원 품은 대단지

롯데건설이 17일 경기 광주시 양벌동에 짓는 '경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지' 견본주택을 열고 분양에 나선다.

단지는 지하 7층~지상 최고 32층, 7개 동, 총 1077가구 규모다. 전용면적별 가구 수는 59㎡ 204가구, 84㎡ 752가구, 114㎡ 113가구, 162~170㎡(펜트하우스) 4가구, 170~260㎡(복층) 4가구다. 향후 공급될 2단지 1249가구까지 더하면 일대에는 총 2326가구 규모의 롯데캐슬 브랜드타운이 조성된다.

경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 주경 투시도. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

이 단지는 민간공원조성 특례사업으로 지어진다. 민간공원 특례사업이란 지방자치단체가 장기간 방치된 도시공원 부지를 민간 사업자에게 맡겨 공원을 조성하게 하고, 그 대가로 부지 일부에 아파트를 짓도록 허용하는 제도다. 단지를 둘러싸고 조성되는 쌍령공원은 약 51만㎡(약 15만평)에 달한다. 프리츠커상 수상 건축가 리처드 마이어가 공원 내 핵심 시설 설계에 참여했다. 공원 안에는 생태 공간과 마름산 능선을 따라 조성하는 테마 녹지, 숲공연장, 전망대 등이 들어선다.

아파트 지하에는 가구별 전용 창고가 들어서 캠핑용품이나 골프백, 계절가전 등을 따로 보관할 수 있다. 일부 타입에는 현관 창고와 대형 팬트리도 적용된다. 단지 안에는 피트니스클럽과 실내골프연습장, 사우나, 게스트하우스, 키즈카페, 독서실, 다함께돌봄센터 등도 마련될 예정이다.

단지 인근 경기광주역은 경강선이 지나며, 수서~광주선이 개통하면 수서역까지 두 정거장으로 연결될 전망이다. GTX-D, 위례~삼동선, 중부권 광역급행철도 등 추가 광역교통망도 추진되고 있다.

경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 주경 조감도. 롯데건설 원본보기 아이콘

청약 일정은 오는 27일 특별공급, 28일 1순위, 29일 2순위 접수순이다. 당첨자 발표는 5월7일, 정당계약은 5월20일부터 22일까지다.

광주시와 수도권 거주자 가운데 만 19세 이상, 청약통장 가입 기간 12개월 이상 요건을 충족하면 유주택자도 1순위로 청약할 수 있다. 비규제지역으로 실거주 의무와 재당첨 제한이 적용되지 않는다. 전용 85㎡ 이하 물량 60%, 85㎡ 초과 물량 100%를 추첨제로 공급한다. 계약금 5%, 1차 계약금 1000만 원 정액제 조건으로 초기 자금 부담을 낮췄다.

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견본주택은 경기 광주시 탄벌동에 마련됐다. 입주는 2030년 10월 예정이다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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