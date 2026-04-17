“물길 위로 피어난 왕실의 품격”

곤지암에 펼쳐지는 도자 예술의 향연

전통 도자 전시·K팝·트로트 공연 등 열려

조선 왕실 도자의 500년 숨결을 현대적 감각으로 재해석한 축제의 장이 열린다.

광주시, 제29회 광주왕실도자페스티벌 24일 개막. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

(재)광주시문화재단(대표이사 오세영)은 오는 24일부터 5월 5일까지 12일간 곤지암도자공원 일원에서 '제29회 광주왕실도자페스티벌'을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 축제는 '물길 위로 피어난 왕실의 품격'이라는 슬로건 아래, 조선 백자의 본고장인 광주의 역사성을 계승하면서도 시민과 관광객이 함께 어우러지는 복합 문화축제로 기획됐다.

올해 도자 축제는 전통 도자의 가치와 현대적 재해석을 아우르는 전시·공연·체험 프로그램으로 구성된다. 행사 기간 왕실도자 전시 및 판매전, 광주도자 명장전, 명인 연수회, 옥션 도자 경매 등이 운영되며 전문성과 대중성을 동시에 확보한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

개막식은 24일 오후 5시 30분부터 진행되며 광주시립 광지원농악단의 식전 공연으로 시작된다. 이어 공식 행사와 함께 주제공연 '시간의 유희'가 펼쳐진다. 해당 공연은 전통과 현대를 결합한 연출을 통해 왕실 도자의 역사와 미학을 표현한다. 또한, 25일에는 K-POP의 날 공연, 26일에는 트로트의 날 공연이 이어져 다양한 연령층을 고려한 프로그램이 운영된다.

광주시, 제29회 광주왕실도자페스티벌 24일 개막. 사진은 제28회 광주왕실도자페스티벌 모습. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

축제 기간 상설 프로그램으로는 왕실도자 마당극, 리버마켓, 거리공연, 옛날 놀이터 체험 구역 등이 마련된다. 달항아리 물레 체험, 도자 페인팅, 흙 체험 등 체험형 프로그램도 운영돼 방문객이 도자 제작 과정을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.

이와 함께 5월 1일부터 연휴기간 동안 음식 문화축제, 예술제, 다문화 어울림 축제, 어린이날 가족 축제 등 광주시 주관 행사들이 연계 개최된다. 시는 이를 통해 지역 문화 역량을 종합적으로 보여주는 통합형 축제로 운영한다는 계획이다.

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오세영 광주시문화재단 대표는 "제29회를 맞은 이번 축제는 왕실 도자의 전통을 기반으로 다양한 문화 콘텐츠를 결합해 누구나 참여할 수 있도록 기획했다"며 "광주의 문화적 정체성과 경쟁력을 알리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

광주시, 제29회 광주왕실도자페스티벌 24일 개막. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 이번 도자 축제는 행사 기간 매일 오전 10시부터 운영되며 세부 일정과 프로그램은 광주시문화재단 홈페이지와 공식 사회관계망서비스를 통해 확인할 수 있다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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