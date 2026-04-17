"합의안 서명시 파키스탄 방문"

이란 "불굴의 의지로 침략군 격퇴"

"임시적인 양해각서 체결 그칠수도"

이르면 이번 주말 미국과 이란이 다시 종전 협상 테이블에 앉을 가능성이 높아졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 종전의 핵심인 이란의 완전한 핵 포기에 대한 기대감을 내비치며 회담이 열릴 것이라 예상했다. 그는 결과에 따라 회담장으로 향할 수도 있다고 답했다. 같은 날 이스라엘과 레바논도 10일간의 휴전에 들어가면서 종전 분위기가 무르익는 모양새다.

그러나 아직 이란에서는 핵 쟁점에 대한 의견 차이를 좁히지 못했다거나, 서방이 중동국가 중 이란에 대해서만 핵무기 재제하려 한다는 지적이 제기된다. 이로 인해 회담이 열려도 조기에 합의를 하기 어렵다거나, 임시적인 양해각서를 체결하는 형태로 합의가 진행될 수 있다는 등의 다양한 전망이 나온다.

트럼프 "이란 거의 다 합의"…이스라엘-레바논 휴전 발효

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 백악관에서 가진 기자회견에서 "이란이 거의 모든 것에 동의했다. 협상이 타결될 가능성이 크다"며 "우리가 해야 할 큰 일은 이란이 핵무기를 갖지 못하게 하는 것이며 이란은 이 문제에 동의했다"고 밝혔다. 이어 2차 회담 개최 시기에 대한 질문에 대해 "아마도 이번 주말쯤"이라고 답했다. 양국간 1차 회담은 11일부터 2일간 진행했다.

트럼프 대통령은 "그들이(이란이) 향후 20년 동안 핵무기를 보유하지 않을 것이라는 매우 강력한 성명이 있다. 이는 단순히 20년 제한을 의미하는 것이 아니라, 그 이상을 뜻하는 것"이라며 "만약 이슬라마바드(2차 회담 예상 장소)에서 합의안에 서명한다면 (그곳에) 방문할 수도 있다"고 강조했다. 그동안 레드라인으로 강조한 핵합의 문제에서 양측 이견이 상당히 좁혀다고 강조한 것이다.

이란이 "미국과의 휴전 합의 사항"이라고 강력히 주장해왔던 이스라엘과 레바논의 휴전도 이날 발효됐다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "이스라엘과 레바논이 미 동부시간 기준 오후 5시부터 10일간 휴전에 돌입한다"고 밝혔다.

이후 양국도 같은 내용을 발표했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 영상 메시지를 통해 "트럼프 대통령이 주도한 레바논과의 임시 휴전으로 평화협정을 체결할 역사적인 기회가 왔다"며 "트럼프 대통령이 양측을 초청해 협상을 추진할 계획"이라고 강조했다. 이스라엘의 실질적 공격 대상인 레바논의 친이란 무장정파인 헤즈볼라도 휴전 성립을 인정했다. 헤즈볼라는 성명을 통해 "이스라엘과 레바논의 휴전 성립은 인정한다. 그러나 상황 전개에 따라 우리의 휴전 수용여부는 결정할 것"이라며 "이스라엘군의 레바논 내 자유로운 이동을 허용하는 어떠한 합의도 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

이란 대통령 "서방, 핵에 대헤 이중잣대" 비판

다만 이란 측의 반응은 심상치 않다. 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령은 SNS 엑스(X) 계정을 통해 "서방은 이스라엘과 이란의 핵무기를 두고 이중잣대로 바라보고 있다"며 "이스라엘이 우리의 평화로운 핵 프로그램을 막겠다고 국가 전체를 상대로 전쟁을 일으키고 과학자들과 어린이들을 죽이는 상황에서 서방 지도자들의 양심이 살아있다고 할 수 있는지 의문"이라고 비판했다.

그는 같은 날 내각회의에서도 "40일간 미국과 이스라엘의 침략에도 이란 국민들이 불굴의 의지로 이를 격퇴했다"며 "침략군은 절망적 상황에 이르러 위협 수위를 높이면 우리가 물러설 것이라고 생각했지만 국민들은 더욱 결속됐다"고 강조했다. 합의가 거의 이루어졌다는 트럼프 대통령의 발언과 달리 이란은 오히려 더 강경한 자세를 보이고 있다.

일각에서는 이란이 핵 문제와 전쟁피해 보상금을 맞바꾸기 위해 이 같은 반응을 나타내고 있다는 지적이 나온다. 이스라엘 매체인 채널12는 "현재까지 협상에서 드러난 바에 따르면, 미국은 이란 내 고농축 우라늄 반출의 대가로 약 2500억달러(약 368조원) 규모의 이란 지원 기금을 조성할 의사가 있다고 밝혔다. 그런데 이란 쪽은 더 큰 규모를 요구하고 있다"며 "이란 측이 밝힌 전쟁 피해금액은 2700억달러(약 400조원)라 그 이상을 원하고 있는 것"이라고 전했다.

커지는 핵합의 의구심…"합의 최소 6개월 걸릴 것"

이란의 의도가 어떤 것이든 간에, 양국간 큰 입장 차이는 협상에 걸림돌로 작용할 전망이다. 합의에 최소 6개월 이상 소요될 수 있다는 전망도 나온다.

블룸버그통신은 관련해 정통한 관계자들의 말을 인용해 "유럽과 중동 지도자들은 미국과 이란이 종전 합의에 이르기까지는 6개월 이상 소요될 것으로 보고 있다"며 "이를 고려해 양측이 충돌 재개를 막기 위한 시간 확보가 필요하며, 휴전기간을 연장해야한다고 판단 중"이라고 보도했다.

미 정치매체 폴리티코도 소식통들의 말을 인용해 "이란은 여전히 핵 농축 중단기간을 5년으로 못박고 있으며, 이란 내 보유 중인 농축 우라늄도 포기하지 않으려 한다"며 "과거 버락 오바마 행정부 때인 2015년 타결됐던 이란핵합의(JCPOA)도 실제 협상 이후 타결까지 2년이 소요됐다. '이란의 완전한 핵 포기'를 레드라인으로 내건 트럼프 행정부의 합의도 상당한 시간이 걸릴 수 있다"고 지적했다.

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미국과 이란이 2차 회담에서 포괄적 합의를 도출하고 양해각서를 체결할 가능성도 있다. 한 서방 외신은 이란 소식통들의 말을 인용해 "1차에서 뚜렷한 성과를 거두지 못한 뒤 협상의 초점은 임시 합의 도출로 전환됐다"며 "임시 양해각서를 체결한 뒤 60일간 최종 합의를 위한 협상을 진행하는데, 이 협상에는 국제원자력기구(IAEA) 등이 참여할 것으로 전망된다"고 전했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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