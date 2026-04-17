경기 광주시는 17일 국토교통부가 '수서~광주 복선전철 건설사업(제2·3공구, 우선 착공 구간)'에 대한 실시계획을 승인·고시함에 따라 "강남권 13분대 생활권 구축을 향한 마지막 관문을 넘었다"며 환영 입장을 밝혔다. 시는 이번 승인이 수도권 동남부 교통 환경개선과 지역 균형발전의 발판이 될 것으로 보고 있다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

실시계획 승인을 받은 구간은 성남시 수정구 복정동에서 광주시 역동(경기광주역)까지의 경기도 구간 중 우선 착공이 가능한 구간으로, 관련 인허가 절차를 거쳐 5월 중 착공이 가능할 것으로 보고 있다.

특히, 이번 실시계획 승인 고시는 수서~광주 복선전철 사업이 본격적인 실행 단계로 전환하는 계기가 될 것으로 전망되며 사업이 완료되면 경기광주역에서 수서역까지 이동시간이 10~13분대로 단축되고 수서역에서 운행 중인 SRT와 GTX-A와의 연계를 통해 수도권 및 전국 주요 거점 접근성이 향상될 것으로 예상된다. 또한, 경강선과의 연계를 통해 광주시는 수도권 동남부 교통·경제 거점도시로서의 위상을 강화할 것으로 기대되고 있다.

다만, 시 인접 지역에서 제기된 현안에 대해서는 관계기관과 긴밀히 협력해 원만한 조정을 추진하고 국가 철도사업이 상생의 기반 위에서 추진될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

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광주시 관계자는 "이번 실시계획 승인은 광주시가 사통팔달 철도 중심 교통도시로 자리매김하는 출발점이 될 것"이라며 "사업이 안전하고 원활하게 추진될 수 있도록 행정력을 집중하고 앞으로 미승인 구간도 원만히 정리돼 전 구간이 조속히 연결되기를 기대한다"고 밝혔다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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