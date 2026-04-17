이스타항공, 항공교통서비스평가 안전성 부문 '만점'… A++ 등급

국토부·교통연구원 주관 평가서 100점 기록

사고·준사고 '제로'… 안전 관리 역량 인정

이스타항공이 국토교통부와 한국교통연구원이 주관하는 '2025년 항공교통서비스평가' 안전성 부문에서 만점을 기록하며 최상위 등급을 받았다.

이스타항공은 이번 평가의 안전성 부문에서 100점 만점으로 A++ 등급을 획득했다고 17일 밝혔다. 항공교통서비스평가는 매년 항공사와 공항의 서비스 품질을 조사하는 제도로 ▲운항 신뢰성 ▲항공 교통 이용자 보호 충실성 ▲안전성 ▲이용자 만족도 등 4개 부문으로 구성된다.

이스타항공은 안전성 부문의 10개 항목에서 감점 없이 모두 만점을 받았다. 특히 국토교통부가 설정한 '국가 안전성과지표' 목표를 30% 이상 초과 달성했으며 안전 관리 점검 지표인 '항공안전관리시스템(SMS) 이행 성숙도'에서도 항공사 평균을 상회하는 3.8점(4점 만점)을 기록했다.

평가 기간 동안 사고나 준사고, 과징금 처분 등이 단 한 건도 발생하지 않은 점도 결과에 반영됐다. 이스타항공 관계자는 "안전은 어떤 상황에서도 타협할 수 없는 최우선 가치로 이번 평가는 모든 임직원이 노력해온 결과"라며 "앞으로도 지속적인 투자와 교육을 통해 최고 수준의 안전성을 유지해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편 이스타항공은 지난해 10월 김포국제공항에 약 1700평 규모의 통합정비센터를 개소하는 등 안전 투자를 확대하고 있다. 같은 해 12월에는 국제항공운송협회(IATA)가 주관하는 국제항공안전평가(IOSA) 인증을 획득한 바 있다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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