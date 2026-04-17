아시아 시장 확장 지속

와디즈는 아시아 최대 기술 혁신 박람회 '비욘드 엑스포(BEYOND EXPO)'와 글로벌 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다.

비욘드 엑스포는 약 3만명의 참가자와 400여명의 연사, 1200여 개의 전시사가 참여하는 아시아 최대 규모의 기술 혁신 박람회다. 오는 5월 27일부터 30일까지 마카오 베네시안 마카오 코타이 엑스포(Venetian Macao Cotai Expo)에서 'AI: Digital to Physical'을 주제로 개최된다.

이번 파트너십을 통해 와디즈는 미국 인디고고, 일본 마쿠아케, 대만 젝젝 등 주요 크라우드펀딩 플랫폼 관계자들이 참여하는 패널 토크에 함께한다. 패널 토크에서는 각 플랫폼의 시장 진출 전략과 운영 경험을 공유하며, 크라우드펀딩 기반 협력과 생태계 확장 방향을 논의할 예정이다.

와디즈는 아시아 최대 기술 혁신 박람회 '비욘드 엑스포(BEYOND EXPO)'와 글로벌 파트너십을 체결했다. 와디즈 AD 원본보기 아이콘

또한 와디즈는 글로벌 크라우드펀딩 플랫폼 인디고고와 함께 북미·아시아 크라우드펀딩 공동관을 운영한다. 공동관은 와디즈가 글로벌 플랫폼 및 혁신 기업 관계자들과 만나 비즈니스 협력과 파트너십을 논의하고, 유망 글로벌 메이커의 와디즈 유입을 확대하기 위한 교류 공간으로 운영될 예정이다.

와디즈는 이번 마카오 비욘드 엑스포 파트너십을 계기로 심천·홍콩·마카오를 잇는 아시아 주요 거점을 중심으로 글로벌 확장 행보를 이어간다는 전략이다.

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와디즈 관계자는 "이번 파트너십을 계기로 글로벌 협력을 확대하고, AI 기반 혁신 기업과의 연결을 강화해 플랫폼의 글로벌 경쟁력을 지속해서 높여 나갈 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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