행정·안전·복지·교육 등 28개 AI 사업 추진

전세사기 예방·실종아동 추적 등 전국 최초 도입

서울 관악구가 인공지능(AI)을 구정 전반에 도입해 올해 4개 분야 28개 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

관악구 실시간 실종 아동 추적 관제시스템 흐름도. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 '2026년 관악구 AI 사업 추진 계획'을 수립하고 행정 기반 조성, 지역사회 활용 역량 강화, 주민 체감형 행정서비스 확산의 3대 전략을 중심으로 행정·안전·복지·교육 분야에 AI 기술을 접목한다. 앞서 '관악구 인공지능 기본 조례'를 제정해 법적 근거를 마련하고 스마트정보과를 컨트롤타워로 구축했다.

주민 생활과 직결된 서비스에서 전국 최초 사례가 잇따른다. '한방' 부동산정보망과 연계한 QR코드 전세사기 예방 안심계약서를 도입해 외국인 주민을 위한 다국어 안내도 제공한다. 비콘 기반 실종아동 실시간 추적 관제 시스템도 전국 처음으로 운영해 신속한 위치 확인이 가능해진다. AI 기반 약물 분석과 약사 방문 상담을 결합한 스마트 방문 약료 역시 전국 최초로 도입해 다제약물 복용 구민의 복약 관리를 돕는다.

안전 분야에서는 폐쇄회로(CC)TV 고속 검색 시스템과 AI 산불 감시, QR코드·IoT 기반 침수 관리 시스템을 운영하고 원신공영주차장에는 비명인식 비상벨을 설치한다. 야외 작업 어르신에게는 심박수·피부온도 감지 스마트워치를 지원해 온열질환을 예방한다.

구 홈페이지에서는 대화형 AI 챗봇으로 민원 상담과 행정 안내를 제공하고, 스마트폰으로 그린 그림을 AI가 분석하는 아동 그림 심리검사도 도입해 가정에서 아동 정서 상태를 확인할 수 있게 된다.

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구 관계자는 "데이터 분석과 자동화 서비스 도입으로 행정 의사결정과 민원 대응 방식에도 변화가 나타나고 있다"며 "앞으로도 AI와 데이터 기술을 행정 전반에 적극 활용해 주민이 일상에서 편리함과 안전을 체감할 수 있는 스마트 행정 환경을 확대해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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