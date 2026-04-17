총사업비 50억 원 확보

남부권 해역 1,500ha 환경 정화 활동 대대적 추진

전남 고흥군(군수 공영민)은 해양수산부 주관 '2026년 청정어장 재생사업' 공모에 고흥 남부권 해역이 최종 선정돼 총사업비 50억 원을 확보했다고 16일 밝혔다.

이번 사업 선정에 따라 고흥군은 2026년부터 2027년까지 2년간 고흥 남부권 해역 약 1,500ha를 대상으로 양식어장 바닥에 침적된 폐기물과 오염물을 제거하는 등 대대적인 환경 정화 활동을 추진할 계획이다.

고흥군은 해양수산부 주관 '2026년 청정어장 재생사업' 공모에 고흥 남부권 해역이 최종 선정돼 총사업비 50억 원을 확보했다. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

고흥 남부권 해역(도양, 금산, 포두, 동일, 봉래)은 참꼬막, 새꼬막, 바지락 등 패류의 핵심 산지이자 김, 미역 등 해조류 양식이 활발한 수산업의 요충지다. 그러나 장기간 생산 활동으로 인한 어장 과밀화와 노후화로 생산성이 저하돼 대책 마련이 시급한 실정이었다.

군은 확보한 사업비 50억 원을 투입해 오염 퇴적물을 수거·처리하는 등 바다 밑 환경을 근본적으로 개선함으로써 어장 생산성을 높이고, 수산물을 지속해서 생산할 수 있는 건강한 생태계를 조성한다는 방침이다.

고흥군은 지난 2021년과 2022년에도 득량만 및 여자만 청정어장 재생사업 공모에 선정돼, 2024년까지 총 100억 원의 사업비를 들여 3,300ha 규모의 어장 환경 개선 사업을 성공적으로 추진한 바 있다. 이번 선정으로 고흥군 전 해역을 아우르는 체계적인 해양 정화 시스템 구축이 기대된다.

군 해양개발과 관계자는 "이번 성과는 민선 8기 공약사항인 건강한 바다 환경 회복을 위해 지속적으로 노력해 온 결실"이라며 "이번 사업을 통해 고흥 남부권 해역을 더욱 체계적으로 관리할 수 있는 강력한 동력을 얻었다"고 말했다.

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이어 "앞으로도 신규 사업 발굴과 국·도비 확보에 총력을 다해 바다 환경을 지키고, 어업인들이 안정적인 수익을 창출할 수 있는 풍요로운 바다를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



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